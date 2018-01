LIVE Biathlon, 15 km femminile Ruhpolding in DIRETTA: Dorothea Wierer, ecco la vittoria!

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 15 chilometri femminile di Ruhpolding, per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 14.20. Buon divertimento a tutti. (Foto: FISI – Serge Schwan)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.53: sono arrivate tutte le atlete sul traguardo! Wierer vince davanti a Makarainen e Crawford, la leader della classifica di Coppa del Mondo Kuzmina ha chiuso nona, 18esima Lisa Vittozzi, 44esima Nicole Gontier, 88esima Federica Sanfilippo. Per oggi è tutto: con la cronaca vi rimandiamo al sito, mentre l’appuntamento per una nuova Diretta LIVE è per domani con la staffetta maschile

15.47: e finisce terza! Può festeggiare Dorothea Wierer!

15.45: Crawford sta faticando e non poco nell’ultimo giro. Perde anche la seconda posizione in favore di Makarainen, sarà terza

15.43: scivola a 12” la canadesee! Ormai per Dorothea è fatta!

15.40: mancano un paio di minuti al primo rilevamento di Crawford nell’ultimo giro.

15.39: NON SBAGLIA PERÒ! 7”8 di ritardo da Wierer! Sarà riuscita Wierer a difendersi?

15.37: CEDE CRAWFORD! A 11.4 passa con 6” di ritardo da Wierer

15.34: Crawford resta 7 decimi avanti a Wierer al chilometro 10.6

15.30: Crawford ancora senza errori! Dopo 3 poligoni 1”8 di vantaggio su Wierer, anche se sembra stanca. Dobbiamo seguire attentamente la sua prova

15.20: attenzione a Crawford… la canadese ha 6” di vantaggio su Wierer dopo 2 poligoni…

15.18: Vittozzi arriva sul traguardo in 12esima posizione

15.15: nessuna, con pettorali alti, sembra potersi mettere tra Wierer e la prima vittoria stagionale!

15.14: Vittozzi dopo 4 poligoni è tra le 15, vedremo quale piazzamento le potrebbe valere questa gara nonostante 2 errori

15.13: PRIMAAAA! Mantiene 12” sulla finlandese!

15.11: A 600 METRI DALL’ARRIVO WIERER HA 13” SU MAKARAINEN!

15.10: HILDEBRAND SI DEVE MANGIARE LE MANI! Due errori… WIERER VICINISSIMA ALLA VITTORIAA!

15.08: Hildebrand guadagna altri 10” su Wierer! È l’unica che sta facendo la differenza nel fondo! La differenza dopo 11,4 chilometri è di soli 5”

15.06: Hildebrand sta volando nel quarto giro, si è già portata a 15” da Wierer…

15.06: ESCE DAL POLIGONO CON 30” SU MAKARAINEN! NE HA GUADAGNATI 8 AL TIRO!

15.05: FANTASTICAAAAA WIERERRRR! CHE POLIGONOOO!

15.03: attenzione a Hildebrand! Dopo 3 poligoni torna in piena corsa per il successo: nonostante un errore in più è seconda con 27” da recuperare su Wierer

14.59: Makarainen esce senza errori nell’ultimo poligono! Per lei gara da 19/20 al tiro che potrebbe portarla sul podio o alla vittoria!

14.59: DISASTRO DAHLMEIER! NE SBAGLIA TRE!

14.58: segnaliamo che Dzhyma ha concluso il quarto poligono senza errori ed è in testa. Dopo tre giri ha un ritardo di 44” da Wierer, ma la sua prova potrebbe essere importante in ottica classifica di specialità.

14.57: ANCORA WIEREEEERRRR! Non sbaglia nella terza serie! Oltre 30” su Bendika, Makarainen resta a 37”!

14.56: già due errori per Nicole Gontier al primo poligono

14.55: Vittozzi non ha sbagliato al secondo poligono, potrebbe comunque completare una buona gara

14.55: errore per Hildebrand così come per Domrachva! La tedesca si mantiene a meno di un minuto da Dahlmeier tra le migliori 10 per ora

14.52: Hildebrand fa segnare il miglior tempo! La attendiamo al secondo poligono

14.51: Makarainen, invece, passa al comando dopo il terzo poligono nonostante un errore.

14.51: Dahlmeier si conferma precisa anche al secondo poligono e scavalca Wierer! 13” di differenza tra le due

14.50: oltre Dahlmeier, ottimi riscontri nel secondo giro anche per Hildebrand

14.49: sprofonda la svedese Brorsson con due errori, era sui tempi di Wierer.

14.48: WIERER È PRECISA ANCHE AL SECONDO POLIGONO! Prima posizione provvisoria, 12” di vantaggio su Varvynets, che però ha sbagliato al terzo

14.47: disastro di Herrmann! Ne manca altri due, non potrà dire la sua per le prime posizioni

14.46: doppio errore di Sanfilippo! Peccato

14.46: penalità anche per Domracheva al secondo poligono! Stesso tempo di Makarainen!

14.45: purtroppo un errore per Lisa Vittozzi nella prima serie

14.43: Dahlmeier mette tutte in riga! 7” di vantaggio su Wierer dopo il primo poligono!

14.43: non sbaglia Makarainen al secondo poligono e si porta a 36” da Varvynets, che al momento guida la classifica dopo due serie di tiro.

14.42: tutta in salita la gara di Kuzmina! Due errori per la leader della generale!

14.41: WIERER AL COMANDO! Precisa l’azzurra che è 2” avanti a Domracheva!

14.40: Herrmann ha sbagliato anche nel poligono in piedi, già due minuti di penalità per lei a metà gara.

14.39: precisa anche Sanfilippo, che è quarta con 5” di ritardo dalla bielorussa

14.38: Domracheva senza errori! Miglior tempo dopo il primo poligono

14.36: sia Wierer che Sanfilippo stanno tenendo un ottimo passo

14.35: una penalità anche per la francese Aymonier. Per ora Domracheva non brilla nel primo giro.

14.34: errore anche per Makarainen, che però al poligono ha scavalcato Herrmann.

14.31: un errore per la tedesca, mentre non parte Braisaz

14.29: per ora Herrmann più veloce di Makarainen

14.25: parte ora Makarainen, mentre iniziano i primi passaggi nel corso della prima tornata.

14.20: PARTITA LA GARA!

14.17: tra le big la prima a partire sarà Denise Herrmann con il 6, anche se questo format non è adattissimo a lei. A seguire con il 12 Kaisa Makarainen, con il 19 Darya Domracheva, con il 21 Justine Braisaz, con il 27 Anastasiya Kuzmina e con il 29 Laura Dahlmeier.

14.15: la prima atleta a prendere il via, tra cinque minuti, sarà Ekaterina Avvakumova, che gareggia per la Corea del Sud

14.10: 10 minuti al via, al momento le condizioni sembrano ottime a Ruhpolding e il vento non dovrebbe essere un fattore.

14.05: la prima italiana a partire sarà Federica Sanfilippo con il 20, seguita da Dorothea Wierer con il 24 e Lisa Vittozzi con il 33. Partirà con il 55, invece, Nicole Gontier.

14.00: le atlete stanno completando la fase di azzeramento, le prime stanno già iniziando a rifinire il riscaldamento.

13.55: buongiorno, eccoci all’appuntamento con la 15 chilometri individuale di Ruhpolding, in Germania.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della 15 chilometri individuale di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018. Secondo appuntamento stagionale con questo format di gara, l’ultimo prima delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, un’ottima occasione per valutare il potenziale delle varie atlete su una distanza impegnativa. Nell’unico precedente stagionale, successo per la bielorussa Nadezhda Skardino davanti alla norvegese Synnoeve Solemdal e all’ucraina Yulia Dzhima, l’unica che nel corso della stagione è poi riuscita a salire nuovamente sul podio, sempre ad Oestersund ma nella sprint. La slovacca Anastasiya Kuzmina ha letteralmente dominato l’ultimo week end di gara di Oberhof, e ha preso il largo in classifica generale: riuscirà a ripetersi anche a Ruhpolding? L’Italia punta su Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che avranno bisogno della precisione assoluta al poligono, fondamentale su questo tracciato, per puntare a piazzamenti di prestigio. Federica Sanfilippo può entrare in zona punti, mentre per Nicole Gontier sarà importantissimo limitare gli errori.