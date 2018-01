LIVE Australian Open 2018, tutti i risultati di venerdì 19 gennaio: tabellone maschile. Seppi eroico! Vola agli ottavi! Dimitrov batte Rublev. Edmund e Carreno Busta avanzano

SRISULTATI IN AGGIORNAMENTO AUSTRALIAN OPEN – 19 GENNAIO – TABELLONE MASCHILE

Rod Laver Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane

DIMITROV, Grigor (BUL) [3] b. RUBLEV, Andrey (RUS) [30] 6-3 4-6 6-4 6-4

Alle 19.00 locali – 09.00 italiane

KYRGIOS, Nick (AUS) [17] vs TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) [15]

Margaret Court Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane

CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) [10] vs MULLER, Gilles (LUX) [23] 3-1 7-6 4-6 7-5 7-5

Alle 19.00 locali – 09.00 italiane

NADAL, Rafael (ESP) [1] vs DZUMHUR, Damir (BIH) [28]

Hisense Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane

BRYAN, Bob (USA) / BRYAN, Mike (USA) [6] vs MIRNYI, Max (BLR) / OSWALD, Philipp (AUT) 2-1 (6-7 6-4 6-4)

SEPPI, Andreas (ITA) vs KARLOVIC, Ivo (CRO) 3-2 (6-3 7-6 6-7 6-7 9-7)

HARRISON, Ryan (USA) vs CILIC, Marin (CRO) [6]

Show Court 2 – 11:00 locali – 01.00 italiane

EDMUND, Kyle (GBR) vs BASILASHVILI, Nikoloz (GEO) 3-2 (7-6 3-6 6-7 6-0 7-5)

ALBOT, Radu (MDA) / CHUNG, Hyeon (KOR) vs KONTINEN, Henri (FIN) / PEERS, John (AUS) [2] 2-0 (6-4 7-6)

Show Court 3 – 11:00 locali – 01.00 italiane

SCHWARTZMAN, Diego (ARG) [24] vs DOLGOPOLOV, Alexandr (UKR) 3-0 6-7 6-2 6-3 6-3

Court 7 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 JOHNSON, Steve (USA) / QUERREY, Sam (USA) vs ANDUJAR, Pablo (ESP) / RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP) 1-2 (6-7 6-4 6-4)

2 KOOLHOF, Wesley (NED) / SITAK, Artem (NZL) vs MARACH, Oliver (AUT) / PAVIC, Mate (CRO) [7] 1-2 (6-7 6-4 6-4)

3 LOPEZ, Feliciano (ESP) / LOPEZ, Marc (ESP) [9] vs MCLACHLAN, Ben (JPN) / STRUFF, Jan-Lennard (GER) 1-2 (4-6 6-3 6-2)

Court 8 – 11:00 locali – 01.00 italiane

FOGNINI, Fabio (ITA) / GRANOLLERS, Marcel (ESP) vs RAM, Rajeev (USA) / SHARAN, Divij (IND) [16] 1-2 (4-6 7-6 6-2)

Court 19 – 14.00 locali – 04.00 italiane

BOPANNA, Rohan (IND) / ROGER-VASSELIN, Edouard (FRA) [10] vs L.Mayer (ARG) / J.Sousa (POR) (2-0) 6-2 7-6













