LIVE Australian Open 2018, giovedì 18 gennaio in DIRETTA: Fognini al terzo turno, sfiderà Benneteau! Gasquet elimina Sonego. Ok Djokovic e Goffin out

10.32 pareggia i conti Camila Giorgi. 3-3 nel secondo set

10.29 break di Gojowczyk con Zverev nel terzo set. 3-1

10.26 CONTROBREAK! Spettacolare accelerazione di dritto di Giorgi. 3-2 Bary nel secondo set, ma Camila ha vinto il primo

10.25 subito due palle per l’immediato controbreak per l’azzurra

10.23 sbaglia il dritto Camila e Barty scappa via sul 3-1

10.22 Camila deve affrontare ora due palle break

10.19 sbaglia un comodo rovescio Giorgi e Barty si porta sul 2-1 nel secondo set

10.17 SIMONA HALEP DEMOLISCE EUGENIE BOUCHARD. Doppio 6-2 in favore della numero uno del mondo, che si qualifica al terzo turno

10.16 1-1 nel secondo set senza break tra Giorgi e Barty

10.14 ha chiuso il secondo set Alexander Zverev contro il connazionale Gojowczyk. 6-1 6-3

10.10 Halep ormai in pieno controllo. La numero uno del mondo servirà per il match sul 6-2 5-2 contro Bouchard

10.06 negli altri match Halep comodamente avanti 6-2 4-2 su Bouchard. Zverev sta vincendo il derby tedesco contro Gojowczyk 6-1 4-3. Un set pari tra Verdasco e Marterer

10.05 CAMILA GIORGI VINCE IL PRIMO SET! Prima vincente per l’azzurra che chiude per 7-5

10.04 nuovo set point per l’azzurra

10.03 annullati purtroppo entrambi. Prima un errore di dritto di Camila e poi una bella accelerazione di dritto di Barty

10.02 DUE SET POINT GIORGI!

09.59 NUOVO BREAK DI CAMILA GIORGI! 6-5 per l’azzurra che ha ancora l’occasione di chiudere il primo set in suo favore

09.57 ELIMINATO LORENZO SONEGO! Richard Gasquet si impone 6-2 6-2 6-3 sull’azzurro

09.56 BREAK BARTY! Occasione persa da Camila che non chiude il primo set. 5-5

09.55 doppio fallo di Giorgi e palla break

09.55 Sonego salva un match point e resta in vita. 5-4 Gasquet

09.54 recupera Camila. 30-30

09.52 due brutti errori di Giorgi. 0-30

09.49 Camila Giorgi è avanti 5-4 sull’australiana Barty. Ora l’azzurra serve per conquistare il primo set

09.48 Sonego serve per restare nel match contro Gasquet. Francese avanti 5-3

09.47 tiene il servizio Camila. 5-3 avanti nel primo set

09.45 chiude agevolmente il primo set Simona Halep. 6-2 contro Eugenie Bouchard

09.43 Lorenzo Sonego è sotto 4-3 e di un break nel terzo set contro Gasquet

09.41 ha chiuso il suo primo set Alexander Zverev. Comodo 6-1 al connazionale Gojowczyk

09.40 BREAK GIORGI! 4-3 per l’azzurra nel primo set

09.39 tre palle break consecutive per Camila Giorgi

09.38 continua la parità tra Giorgi e Barty. 3-3 nel primo set

09.35 Halep in totale controllo con Bouchard. Rumena avanti 4-1

09.34 subisce il break Sonego nel terzo set. Gasquet avanti 3-2

09.32 2-2 nel primo set tra Barty e Giorgi

09.28 Halep avanti 3-1 nel primo su Bouchard

09.26 Zverev comodamente avanti 3-0 nel derby tedesco contro Gojowczyk

09.21 2-1 per Barthy su Giorgi ad inizio primo set

09.17 immediato controbreak di Bouchard

09.16 ha chiuso Naomi Osaka. La giapponese si impone 7-6 6-2 sulla russa Elena Vesnina

09.14 subito break di Simona Halep nel match contro Eugenie Bouchard

09.12 ha chiuso il secondo set Richard Gasquet. 6-2 contro Lorenzo Sonego, ora chiamato ad una vera impresa

09.10 sta per cominciare la sfida tra Camila Giorgi e Ashleigh Barty

09.08 prova ad accorciare le distanze Sonego nel secondo set. L’azzurro è sotto 6-2 contro Gasquet

09.03 entrano in campo sulla Margaret Court Arena Simona Halep ed Eugenie Bouchard. Uno dei match più attesi della giornata

09.01 altro break di Richard Gasquet nel secondo set. Il francese è avanti ora 6-2 4-1 su Lorenzo Sonego

08.59 VINCE JUAN MARTIN DEL POTRO! L’argentino si impone in quattro set sul russo Karen Kachanov con il punteggio di 6-4 7-6 6-7 6-4

08.55 Tra dieci minuti scenderà in campo Camila Giorgi che sfiderà l’australiana Barty!

08.54 Osaka avanti 3-1 sulla Vesnina nel secondo set.

08.52 Sonego sta cercando di battagliare con Gasquet: 1-1 nel secondo set. Del Potro è avanti 5-4 nel quarto set e serve per il match.

08.48 Del Potro sale sul 5-3 nel quarto set e si avvicina alla vittoria.

08.46 HA VINTO BENNETEAU! Il francese si è imposto 7-4 al tie-break, eliminato il grande favorito Goffin! Ora il transalpino sfiderà Fabio Fognini al terzo turno, occasione ghiottissima!

08.40 Botta e risposta tra Goffin e Benneteau: 2-2 nel tie-break. Ricordiamo che il vincente sfiderà Fabio Fognini al terzo turno.

08.40 Osaka ha vinto il primo set al tie-break (7-4) contro Vesnina.

08.39 Si va al tie-break tra Gofin e Benneteau.

08.37 Gasquet ha vinto il primo set contro Sonego: 6-2. Intanto del Potro ha brekkato Khachanov, 4-2 nel quarto set.

08.35 Goffin ha ribaltato il set! Il belga si è portato sul 6-5, ora Benneteau serve per trascinare la contesa al tie-break.

08.29 Goffin ha vinto il game ma ora Benneteau serve per la vitoria. Intanto Gasquet implacabile: 5-1 su Sonego.

08.26 Goffin annulla il match-point.

08.25 Del Potro sul 2-2 con Khachanov nel quarto set.

08.25 Match point per Benneteau contro Goffin…

08.24 Benneteau a due punti dalla vittoria.

08.23 Gasquet sta dominando: 4-1 contro il nostro Sonego che ha subito un altro break.

08.18 Sonego purtroppo perde il servizio dopo un terzo game interminabile, Gasquet non concede spazi nel gioco successivo e vola subito sul 3-1. Benneteau scatenato, 5-3 su Goffin ed è a un passo dalla vittoria!

08.16 Chung ha sconfitto Medvedev con un perentorio 7-6 6-1 6-1. Il sudcoreano ora sfiderà il vincente di Gojowczyk-Zverev.

08.10 Tra le donne si gioca solo Osaka-Vesnina, la giapponese è avanti 5-3 nel primo set.

08.09 Sonego e Gasquet hanno invece tenuto i primi turni di battuta: 1-1.

08.09 Chung ormai involato verso la vittoria: 2-0 e 4-1 su un impotente Medvedev.

08.08 Khachanov domina letteralmente il tie-break: 7-0. Del Potro conduce comunque 2-1 nel conto dei set.

08.04 Scende in campo il nostro Sonego per sfidare Gasquet. L’azzurro parte nettamente sfavorito ma proverà a firmare l’impresare.

08.03 Chung è invece avanti 2-1 nel terzo set contro Medvedev, 2-2 tra Goffin e Benneteau nel quarto.

08.01 Djokovic ha battuto Monfils! Il serbo si impone per 3-1 (4-6, 6-3, 6-1, 6-3) e al terzo turno sfiderà lo spagnolo Ramos.

08.00 Del Potro e Khachanov vanno al tie-break!

07.54 Del Potro è invece avanti 5-4 nel terzo ma c’è Khachanov al servizio.

07.53 Djokovic serve per vincere l’incontro: 5-3 nel uarto set.

07.45 Più in difficoltà i big in questo frangente: 3-3 tra Djokovic e Monfils nel quarto set, Del Potro ha subito un break da Khachanov ed è sotto 3-4.

07.44 Chung ha vinto il secondo set per 6-1 contro Medvedev e si porta sul 2-0! Che partita del sudcoreano.

07.40 Benneteau ha vinto il terzo set per 6-1 contro Goffin e ora conduce per 6-1! Ricordiamo che il vincitore di questo incontro affronterà poi Fabio Fognini al terzo turno.

07.38 Keys ha chiuso l’incontro in appena 45 minuti di gioco: 6-0 6-1 ad Alexandrova, al terzo turno affronterà Bogdan.

07.34 Goffin è in difficoltà! 5-1 di Benneteau nel terzo set. Del Potro avanti 3-2 nel terzo set, vuole chiudere subito l’incontro. Djokovic e Monfils sono 2-2 nel quarto set, Chung sta domando Medvedev e conduce 1-0 e 4-1.

07.20 Al maschile ora sono in corso di svolgimento quattro partite. Del Potro è avanti 2-0 e 2-1 contro Khachanov. Djokovic conduce 2-1 su Monfils, 1-1 nel quarto set. Benneteau-Goffin 1-1 e 3-1. Chung avanti 1-0 e 1-0 su Medvedev.

07.20 Mannarino ha vinto la partita! Il francese ha sconfitto il ceco Vesely per 3-1 (6-4, 7-6, 5-7, 6-3) e al terzo turno sfiderà l’austriaco Thiem.

07.17 Keys ha rifilato un pesante 6-0 ad Alexandrova nel primo set. Questo è l’unico match femminile in corso di svolgimento.

07.15 Chung ha vinto il primo set contro Medvedev: è stato necessaroi il tie-break conquistato dal sudcoreano per 7-4.

07.14 E VINCEEEEEEEEEEEE! Un grandissimo Fabio Fognini si impone per 3-1 su Donskoy: dopo aver perso il primo set pe 2-6, il ligure ha letteralmente dominato l’incontro e ha asfaltato il russo 6-3 6-4 6-1. Al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra Goffin e Benneteau, il francese è volato sul 3-0 nel terzo set.

07.12 Djokovic ha letteralmente dominato il terzo set contro Monfils: sonoro 6-1, il serbo ora conduce per 2-1 nel conto dei set.

07.11 Fognini è a un game dalla vittoria. 5-1 contro Donskoy che ora serve per rimanere nel match. Nel frattempo 3-3 tra Vesely e Mannarino nel terzo set.

07.08 BREAAAAAAAAAAK! FOGNINI SCATENATO! Ormai nessuno lo ferma più, strappa ancora il servizio a Donskoy e si issa sul 4-1. Fabio vicinissimo alla vittoria.

07.05 Fognini tiene con difficoltà il proprio turno in battuta e si porta avanti 3-1 nel terzo set.

07.05 Del Potro vince il tie-break del contro set contro Khachanov (7-4) e si porta avanti sul 2-0.

07.04 Djokovic ora ha messo il turbo; rapidissimo 4-1 su Monfils rubando per ben due volte il turno in battuta.

07.03 Benneteau vince uno snervante tie-break contro Goffin (7-5) e pareggia il conto dei set.

06.58 TIe-break anche tra Khachanov e Del Potro nel secondo set.

06.57 Si rinizia a giocare anche tra le donne con Alexandrova-Keys.

06.56 Tie-break tra Goffin e Benneteau nel secondo set. Mannarino avanti 2-1 su Vesely.

06.55 Solidissimo Fognini che tiene il proprio turno in battuta e si porta sul 2-0.

06.50 Fogniniiiiiii! Concretizza la seconda palla break avuta nel primo game del quarto set! Si parte alla grande.

06.47 ECCOLOOOOOOO! Con autorevolezza Fognini tiene il servizio e vince il terzo set (6-4) contro Donskoy. L’azzurro conduce per 2-1!

06.45 Fognini ora serve per vincere il terzo set. Vesely ha invece piazzato il controbreak su Mannarino, ha vinto il terzo set per 7-5 e ha riaperto la partita.

06.40 Djokovic ha vinto il secondo set per 6-3 e pareggia i conti con Monfils.

06.37 Del Potro sotto 3-4 con Khachanov nel secondo, Djokovic strappa il serviio a Monfils e sale sul 5-3, Goffin-Benneteau 4-4. Kerber ha invece sconfitto Vekic 6-4 6-1 e vola al terzo turno.

06.36 Con autorevolezza Fognini continua a conservare il proprio break di vantaggio: 5-3 nel terzo set.

06.35 Mannarino recupera il break su Vesely: 5-5 nel terzo set, il francese ha vinto i primi due.

06.30 Fognini continua a conservare il break di vantaggio e serve sul 3-2. Dkjokovic, Del Potro e Goffin sono sul 3-3 nei rispettivi secondi set, Mannarino è sempre sotto di un break e ora Vesely serve per vincere il terzo set.

06.24 Tra le donne, invece, Kerber si è portata sul 4-1 contro Vekic nel secondo set e intravede la vittoria.

06.22 Aggiorniamo la situazione. Mannarino è sotto di un break contro Vesely (2-4) dopo aver vinto i primi due set. Fognini conserva il break di vantaggio e conduce per 3-1 nel terzo. Djokovic si è portato sul 3-2 nel secondo set contro Monfils dopo aver perso il primo, Del Potro e Khachanov sono 2-2 nel secondo dopo che l’argentino aveva vinto il primo, 2-2 tra Goffin e Benneteau (il belga ha vinto il primo parziale). Iniziato il match tra Chung e Medvedev.

06.15 Fondamentale break di Fognini in apertura di terzo set! L’azzurro si porta sul 2-0.

06.13 Al femminile si sta invece giocando soltanto Kerber-Vekic, la tedesca ha vinto il primo set 6-4.

06.11 Del Potro si è imposto 6-4 nel primo set contro Khachanov, Goffin rifila un netto 6-1 a Benneteau.

06.09 Djokovic ha perso 6-4 il primo set contro Monfils, big match di giornata.

06.06 Mannarino è invece avanti 2-0 su Vesely: 6-3 e 7-6(4), sono 2-2 nel terzo set.

06.04 Fabio Fognini ha perso il primo set contro Donskoy per 6-2 ma ha prontamente pareggiato i conti vincendo il secondo per 6-3.

06.00 Strycova si sbarazza di Arruabarrena per 6-3 6-5, Davis fa fuori Petkovi per 4-6 6-0 6-0, Sasnovich supera Lucic-Baroni 6-3 6-2, Pliskova rifila un doppio 6-1 ad Haddad Maia, Bogdan batte Putintseva 1-6 6-2 6-2 e Safarova supera Cirstea 6-2 6-4.

05.58 Eliminata anche la quotata britannica Konta che ha ceduto 6-4 7-5 contro la statunitense Pera mentre la Radwanska si salva contro la Tsurenko dopo aver perso il primo set.

05.57 Maria Sharapova ha eliminato la lettone Sevastova con un rotondo 6-1 7-6(4), la Garcia è dovuto ricorrere al terzo set vinto 8-6 per battere la ceca Vondrousova.

05.56 CLAMOROSA ELIMINAZIONE DI MUGURUZA! La spagnola è stata eliminata da Hsieh, rappresentante di Cina Taipei per 7-6(1) 6-4.

05.55 Procede spedito invece il tabellone femminile dove si sono concluse addirittura undici partite!

05.54 Fucsovics e Kicker si incontreranno al terzo turno. L’ungherese ha fatto il colpaccio eliminando il quotato statunitense Querrey, l’argentino si è imposto 3-1 sullo slovacco Lacko.

05.52 Ramos si è imposto 6-4 6-2 7-6 sullo statunitnese Smyczek e aspetta il vincente della supersfida tra Djokovic e Monfils.

05.51 Prova di forza da parte di Berdych che ha sconfitto il quotato spagnolo Garcia Lopez per 3-1. Il ceco sfiderà il vincente del match tra Del Potro e Khachanov.

05.50 Si sono concluse cinque partite del tabellone maschile. Grandissima sofferenza per l’austriaco Thiem che ha dovuto rimontare dallo 0-2 lo statunitense Kudla: sotto 6-7 e 3-6, la testa di serie numero cinque ha piazzato 6-3 6-2 6-3 per qualificarsi al terzo turno dove affronterà il vicnete del match tra Vesely e Mannarino.