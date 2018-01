Karate, Premier League Parigi 2018: Sara Cardin e Luca Maresca in finale per il terzo posto, eliminato Luigi Busà

Si è aperta ufficialmente oggi la stagione internazionale del karate, con la Premier League a Parigi. Avvio subito positivo per l’Italia che potrà giocarsi il podio nel kumite con Sara Cardin e Luca Maresca. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa prima giornata di gare.

Partiamo dal kumite, dove Sara Cardin si conferma ancora una delle certezze della squadra azzurra. Nei -55 kg Cardin è riuscita a vincere brillantemente la pool grazie ai successi con la giapponese Yamada (2-0), l’azera Gasimova (5-0) e l’egiziana Yassmin (3-2). A questo punto l’azzurra è approdata in semifinale, dove è stata però sconfitta di misura (0-1) dalla malese Syakilla Jefry Krishnan e tornerà quindi sul tatami domenica, dove si giocherà il terzo posto con l’ucraina Terliuga, che nel turno precedente dei ripescaggi aveva fermato Francesca Cavallaro. Si ferma invece al primo incontro di giornata il cammino di Alessandra Mangiacapra, eliminata dalla polacca Szponder (1-0).

Nulla da fare invece nei -50 kg, dove Anna Maria Damolideo è stata sconfitta al secondo turno dalla giapponese Miyahara (0-2), che è pero poi andata in finale, consentendo all’azzurra di accedere ai ripescaggi. Qui è stata però subito sconfitta dalla francese Bourcois per 2-0. Eliminate al primo turno invece Valentina Assin e Erminia Perfetto, rispettivamente con la turca Akkurt (0-2) e con la rappresentante di Taipei Gu (1-4).

Passiamo quindi alle gare maschili e partiamo dai -67 kg, dove arriva la brillante prestazione di Luca Maresca. L’azzurro ha vinto la pool battendo lo spagnolo Leon (1-1), l’azero Aghalarzade (5-0), il brasiliano Figueira (1-0) e l’ungherese Tadissi 2-1. In semifinale Maresca si è però dovuto arrendere al francese Dacosta (0-3) e domenica si giocherà quindi il terzo gradino del podio con l’iraniano Derafshipour. Tre azzurri si fermano invece al secondo turno: Francesco D’Onofrio (0-2 con il francese Garin), Luca D’Aguí (2-3 con il belga Khani) e Gianluca De Vivo (1-2 con l’iraniano Derafshipour), mentre al primo match è stato eliminato Lorenzo Milani (0-0 con il giordano Alnajjar).

Inizio di stagione sottotono per Luigi Busà. Il numero uno del ranking mondiale nei -75 kg, dopo aver superato il turco Sen per 3-0 e il bosniaco Brkić per 5-0, è stato eliminato al terzo turno dall’iraniano Beigi per 6-2. Si ferma invece al secondo turno Rabii Jendoubi con lo spagnolo Ibañez (0-3), mentre al primo vengono eliminati Ahmed El Sharaby e Lorenzo Pietromarchi, rispettivamente dal turco Eltemur e dal marocchino Messaoudi. Nei -60 kg Angelo Crescenzo si ferma al terzo turno con il tunisino Azzouzi (0-2), mentre Mattia Pampaloni dopo essere stato sconfitto dal kazako Assadilov per 4-0, ha potuto accedere ai ripescaggi ma anche qui è stato battuto dal russo Plakhutin per 3-0. Al primo combattimento escono invece Marchese Samuele (0-6 con il georgiano Tkebuchava), Luigi Bisaccia (2-2 con il saudita Alharbi), Antonio Vastola (0-2 con il kazako Aktauov) e Danilo Greco (0-2 con lo svizzero Pisino).

Non arrivano invece soddisfazioni nel kata femminile, dove Viviana Bottaro dopo le vittorie con la turca Sofuoglu (5-0), la croata Kiuk (5-0) e la taiwanese Chien (5-0) cede di misura (2-3) nella finale di pool contro la dominicana Maria Dimitrova, che in precedenza aveva eliminato anche Terryana D’Onofrio (0-5). Si ferma a un passo dalle finali anche Carola Casale, che dopo aver superato la bielorussa Fursava (5-0), la statunitense Kokumai (4-1) e l’egiziano Sayed, si è dovuta arrendere nella finale di pool contro la giapponese Iwamoto (0-5). Il passaggio in finale di quest’ultima ha permesso all’azzurra di accedere ai ripescaggi, dove è stata però eliminata dalla spagnola Rodríguez (1-4). Stop invece al secondo turno per Lisa Pivi con la rappresentante di Hong Kong Lau (0-5) e Sara Battaglia con la francese Feracci (1-4), mentre al primo turno si sono fermate Serena Bonuccelli e Michela Pezzetti, con la spagnola Fàbregas (0-5) e Garcia (1-4).













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL KARATE

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter