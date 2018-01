Karate, Europei Giovanili 2018: l’Italia punta al primo posto nel medagliere con una squadra di grandi talenti

Il prossimo fine settimana Sochi (Russia) ospiterà il primo grande appuntamento stagionale riservato alle categorie giovanili: gli Europei Juniores, Cadetti e Under21. Una rassegna continetnale che offrirà grande spettacolo e che darà l’occasione a oltre 900 giovani atleti di portare a casa una medaglia. L’Italia sarà una delle nazioni di punta e l’obiettivo sarà quello di tornare al primo posto nel medagliere, come accadde a Lisbona 2014. Lo scorso anno il Bel Paese chiuse in seconda posizione, con una sola medaglia d’argento in meno della Francia e quindi c’è la concreta possibilità di migliorarsi ancora. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le punte azzurre per questa rassegna continentale.

Partiamo dalla categoria Juniores, dove sulla carta l’Italia avrà più possibilità di conquistare medaglie. Nel kata individuale punteremo su Carolina Amato, che lo scorso anno ha conquistato il bronzo sia agli Europei di Sofia che ai Mondiali di Tenerife e quest’anno è pronta per fare il definitivo salto di qualità e centrare un grande risultato. Al maschile le speranze saranno invece riposte su Mirko Barreca, che un anno fa salì sul terzo gradino del podio e a Sochi punterà alla finale. Nel kata a squadre potremo contare su formazioni di altissimo livello e si potrà sognare anche la doppietta. Infatti Eva Ferracuti, Elisa Franchini e Sofia Garofoli sono reduci dal terzo posto nella Premier League di Parigi, torneo in cui si sono ben comportati anche Riccardo Battioli, Michael Bonomelli e Giulio Sembinelli. Grandi ambizioni azzurre anche nel kumite, a partire da Matteo Landi (-55 Kg), che ai Mondiali di Tenerife ha conquistato una straordinaria medaglia d’oro e punterà quindi alla doppietta in questi Europei. Anche Rosario Ruggiero (-68 Kg) si è messo in luce nella rassegna iridata in cui ha conquistato l’argento, al termine di una stagione che lo aveva visto già protagonista con la vittoria nella Youth Cup di Umag. Al femminile invece potrà ambire al podio Veronica Brunori (-53 Kg), che arriva da ottimi risultati nei tornei giovanili.

Passiamo quindi agli Under21, dove tutti i riflettori saranno puntati su Alessandra Mangiacapra (-55 Kg). Una ragazza di grandissimo talento che è stata grande protagonista nella parte finale della scorsa stagione, riuscendo a conquistare due terzi posti nelle tappe di Istanbul e Okinawa della Series A. In questi tornei ha dimostrato di poter competere con le migliori atlete del mondo e quindi va messa di diritto tra le favorite di questa categoria. Al maschile punteremo invece su Samuele Marchese (-60 Kg), che dopo aver conquistato il titolo europeo tra i Cadetti nel 2015 e tra gli Juniores nel 2016, cercherà la tripletta con gli Under21 e Lorenzo Pietromarchi (-75 Kg), alla ricerca del grande risultato dopo tanti buoni piazzamenti.

Concludiamo infine con i Cadetti, dove potremo contare su tre grandi talenti che si sono messi in mostra nella Youth Cup di Umag dello scorso anno. Stiamo parlando di Alessio Ghinami, che ha sfiorato anche il podio nel kata ai Mondiali, Daniele De Vivo (-63 Kg) e Matteo Fiore (-70 kg). Tutti e tre hanno sicuramente le qualità per salire sul podio, ma con una grande gara si potrebbe sognare anche l’oro.













Foto: FIJLKAM