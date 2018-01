Juventus-Tottenham, ottavi Champions League 2018: quando si giocano? Programma, orari e tv di andata e ritorno. Appuntamento a febbrario

Manca un mese al ritorno della Champions League 2018 di calcio. La massima competizione continentale si è presa un periodo di pausa durante il lungo inverno ma è già incominciato il conto alla rovescia: cresce l’attesa per gli ottavi di finale, primo turno della fase a eliminazione diretta che condurrà le squadre verso la Finale di Kiev. Tra le 16 formazioni rimaste in corsa per il trono d’Europa c’è anche la Juventus che ha concluso il proprio girone alle spalle del Barcellona e che insegue un nuovo atto conclusivo dopo quelli persi lo scontro anno e tre stagioni fa.

I bianconeri se la dovranno vedere contro l’arrembante Tottenham, formazione inglese in grado di impensierire chiunque e di mettere in difficoltà anche la corazzata di Allegri. Buffon e compagni sono attesi da una sfida complicata ma comunque alla portata, uno scontro in cui si può primeggiare e proseguire la propria avventura nel torneo più prestigioso e ricco del mondo.

Juventus-Tottenham è uno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. La sfida si giocherà in andata e ritorno, a passare il turno sarà naturalmente la formazione che segnerà il maggior numero di gol (ricordiamo che vige la regola delle reti in trasferta, in caso di parità totale al termine dei 180′ si procederà con supplementari ed eventualmente calci di rigore). I bianconeri giocheranno l’andata in casa nella giornata di martedì 13 febbraio, poi tre settimane dopo (mercoledì 7 marzo) saranno impegnati al Wembley Stadium.

Di seguito le date, il programma dettagliato e gli orari d’inizio di Juventus-Tottenham, andata e ritorno validi per gli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo se sarà prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5.

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO:

20.45 Juventus-Tottenham

MERCOLEDI’ 7 MARZO:

20.45 Tottenham-Juventus













(foto pagina Facebook Higuain)