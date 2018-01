Juventus-Torino LIVE, come guardare in DIRETTA il derby di Coppa Italia 2018: orario d’inizio e probabili formazioni

Oggi mercoledì 3 gennaio si giocherà Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena il sentitissimo derby della Mole, una stracittadina che scalda gli animi delle due tifoserie pronte a sostenere le rispettive squadre nella cosa verso la qualificazione alle semifinali dove le attende l’Atalanta. Si preannuncia un incontro molto avvincente e intenso soprattutto sotto il livello emotivo, i bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico ma i granata cercheranno il colpaccio nella partita più calda dell’anno e tenteranno di riscattarsi dopo aver perso il confronto in campionato.

Allegri è ancora alle prese con il dubbio Dybala ma si affiderà a un super tridente offensivo, Mihajlovic ha invece qualche problema di formazione. Si preannuncia uno stadio pieno e stracolmo di passione, prima partita del 2018 per entrambe le squadre che si daranno battaglia per 90 minuti (ed eventualmente anche ai supplementari e ai calci di rigore). La Juventus è seconda in classifica in campionato e insegue il Napoli a un solo punto di distacco mentre il Torino naviga a metà classifica ma ha tutte le carte in regola per tenere testa ai rivali.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO:

20.45 Juventus-Torino

JUVENTUS-TORINO: PROBABILI FORMAZIONI

Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3 e soprattutto Dybala dopo la doppietta rifilata al Verona. La Joya sarà parte integrante del tridente offensivo guidato da Higuain, affiancato anche da Douglas Costa. Rugani potrebbe tornare al centro della difesa accanto a Chiellini, spazio per Pjanic in regia con possibile ingresso di Marchisio fin dal primo minuto. Tra i pali giocherà ancora Szczesny vista l’assenza prolungata di Buffon.

Tanti invece i problemi di formazione per Mihajlovic che deve scontare le assenze di Ansaldi, Ljaic, Lyanco e Barreca. Anche Belotti non dovrebbe essere della partita a causa di problemi fisici. Il Torino dovrebbe dunque giocare con un 4-3-3, attacco guidato da Niang. Queste le probabili formazioni di Juventus-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Niang, Berenguer.













(foto pagina Facebook Juventus)