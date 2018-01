Juventus-Atalanta, Semifinali Coppa Italia 2018: quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma completo

Juventus-Atalanta sarà la seconda semifinale della Coppa Italia 2018 di calcio. I bianconeri hanno vinto il derby contro il Torino, i nerazzurri hanno invece realizzato l’impresa espugnando il San Paolo di Napoli e ora le due squadre si sfideranno a caccia di un posto in Finale. La squadra di Max Allegri, vincitrice delle ultime tre Coppe Nazionali, partirà con tutti i favori del pronostico contro gli orobici che tornano a giocare una semifinale dopo una lunga assenza.

Le semifinali della Coppa Italia si giocheranno in andata e ritorno: primo match all’Azzurri d’Italia, il ritorno all’Allianz Stadium. I due incontri si disputeranno a distanza di un mese l’uno dall’altro. Il primo è in programma mercoledì 31 gennaio, il secondo mercoledì 28 febbraio cioè nella settimana di pausa prevista tra andata e ritorno degli ottavi di finale della Champions League: sarà davvero un momento critico per Buffon e compagni, i ragazzi di Gasperini però saranno più o meno nella stessa condizione visto che hanno l’impegno dell’Europa League.

Le due date sono comunque indicative: si potrebbe giocare anche martedì 30 gennaio o giovedì 1° febbraio e allo stesso modo martedì 27 febbraio o giovedì 1° marzo, dipende da quello che deciderà la Lega Calcio (lo sapremo soltanto nei prossimi giorni). Confermata invece la prima serata (ore 20.45): entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO (possibili variazioni: martedì 30 gennaio, giovedì 1° febbraio):

20.45 Atalanta-Juventus

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO (possibili variazioni: martedì 27 febbraio, giovedì 1° marzo):

20.45 Juventus-Atalanta













(foto pagina Facebook Douglas Costa)