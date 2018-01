Judo: lungo stop per l’austriaca Kathrin Unterwurzacher

Brutte notizie per il judo austriaco, che perde una delle sue migliori rappresentanti: la venticinquenne Kathrin Unterwurzacher è stata infatti recentemente operata al ginocchio, dopo aver subito la rottura del legamento crociato al Grand Slam di Tokyo, nel mese di dicembre. Due volte medagliata europea e settima dei Giochi Olimpici di Rio 2016 nella categoria 63 kg, Unterwurzacher dovrà osservare un lungo stop di circa otto mesi, e salterà dunque l’inizio delle qualificazioni per Tokyo 2020. Difficile anche un suo rientro per i Mondiali di Baku, in programma a settembre.

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: Austria Judo Federation