Hockey ghiaccio, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv di tutte le partite. Il tabellone fino alla finale

L’hockey ghiaccio sarà uno degli sport principali alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dal 9 al 25 febbraio sono in programma i due tornei, quello maschile e quello femminile. Si preannuncia grande spettacolo con partite combattute e avvincenti.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo con tutte le partite e gli orari d’inizio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player. Le partite più importanti potrebbero trovare spazio in chiaro sui canali Rai. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 10 FEBBRAIO:

08.40 Giappone vs Svezia (femminile)

13.10 Svizzera vs Corea del Sud (femminile)

DOMENICA 11 FEBBRAIO:

08.40 Finlandia vs USA (femminile)

13.10 Canada vs OAR (femminile)

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO:

08.40 Svizzera vs Giappone (femminile)

13.10 Svezia vs Corea del Sud (femminile)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO:

08.40 Canada vs Finlandia (femminile)

13.30 USA vs OAR (femminile)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO:

04.10 Svezia vs Svizzera (femminile)

08.40 Corea del Sud vs Giappone (femminile)

13.10 USA vs Slovenia (maschile)

13.10 Slovacchia vs OAR (maschile)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO:

04.10 Finlandia vs Germania (maschile)

04.10 USA vs Canada (femminile)

08.40 Norvegia vs Svezia (maschile)

08.40 OAR vs Finlandia (femminile)

13.10 Repubblica Ceca vs Corea del Sud (femminile)

13.10 Svizzera vs Canada (maschile)

VENERDÌ 16 FEBBRAIO:

04.10 USA vs Slovacchia (maschile)

08.40 OAR vs Slovenia (maschile)

13.10 Finlandia vs Norvegia (maschile)

13.10 Svezia vs Germania (maschile)

SABATO 17 FEBBRAIO:

04.10 Canada vs Repubblica Ceca (maschile)

04.10 Quarti di finale 1 (femminile)

08.40 Corea del Sud vs Svizzera (maschile)

08.40 Quarti di finale 2 (femminile)

13.10 OAR vs USA (maschile)

13.10 Slovenia vs Slovacchia (maschile)

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

04.10 Germania vs Norvegia (maschile)

08.40 Repubblica Ceca vs Svizzera (maschile)

13.10 Canada vs Corea del Sud (maschile)

13.10 Svezia vs Finlandia (maschile)

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO:

05.10 Semifinale 1 (femminile)

13.10 Semifinale 2 (femminile)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO:

04.10 Playoff 1 (maschile)

08.40 Playoff 2 (maschile)

13.10 Playoff 3 (maschile)

13.10 Playoff 4 (maschile)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO:

04.10 Quarti di finale 1 (maschile)

08.40 Quarti di finale 2 (maschile)

08.40 Finale per il bronzo (femminile)

13.10 Quarti di finale 3 (maschile)

13.10 Quarti di finale 4 (maschile)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO:

05.10 Finale per l’oro (femminile)

VENERDÌ 23 FEBBRAIO:

08.40 Semifinale 1 (maschile)

13.10 Semifinale 2 (maschile)

SABATO 24 FEBBRAIO:

13.10 Finale per il bronzo (maschile)

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

05.10 Finale per l’oro (maschile)













(foto Carola Semino)