Golf, PGA Tour 2018: Jason Day vince il Farmers Insurance Open! Alex Noren sconfitto alla sesta buca di playoff

La sesta buca di playoff è quella buona. Jason Day ha trionfato nel Farmers Insurance Open, torneo del circuito PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Torrey Pines Golf Course di La Jolla, in California. L’australiano ha trionfato al termine di uno spareggio infinito con lo svedese Alex Noren, che lo ha trascinato a suon di birdie fino al sesto duello in un playoff che si è concluso soltanto oggi dopo la sospensione per oscurità. Dopo cinque buche in parità,

Day ha piazzato al sesto tentativo, il primo della giornata odierna, un fantastico birdie, mettendo pressione a Noren, che non è andato oltre il bogey e si è arreso al cospetto dell’ex numero 1 al mondo, otrnato alla vittoria dopo quasi due anni di astinenza. Il fuoriclasse aussie non trionfava nel PGA dal The Players Championship del maggio 2016, un’eternità per uno dei migliori interpreti della disciplina nell’era post-Woods, penalizzato da un infortunio che lo ha costretto a restare ai box per diversi mesi, imponendogli poi un lungo percorso di recupero per ritrovare lo smalto perduto.

A 30 anni, pertanto, Day torna ad essere un grande protagonista nel circuito PGA e si candida ad una stagione da antologia per riproporsi con vigore verso i tornei dello Slam.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter PGA Tour