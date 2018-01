Giovanni Malagò: “Italia in doppia cifra alle Olimpiadi, la volta buona per l’oro! A PyeongChang una medaglia per Nadia Fanchini: valore simbolico”

Mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e ieri è stata presentata l’Italia che andrà a caccia di gloria sulla neve e sul ghiaccio sudcoreano. Una delegazione di 121 atleti, la più numerosa della storia dopo Torino 2006, in rappresentanza di addirittura 14 sport sui 15 in programma (assenti soltanto nell’hockey ghiaccio).

Al momento si conoscono soltanto 84 nomi, gli altri 37 verranno svelati soltanto nel weekend dopo le ultime gare di Coppa del Mondo. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, è molto ottimista sulla nostra spedizione e al termine della prestazione ha dichiarato: “Contingente più numeroso a parte Torino 2006, abbiamo 84 atleti sicuri ma arriveremo a 121 nel fine settimana, consentiremo ai tecnici di sciogliere le ultime riserve. Italia da doppia cifra, questa è la volta buona per l’oro (che manca da Vancouver 2010 con Giuliano Razzoli, ndr). Una medaglia di Nadia Fanchini avrebbe un valore simbolico. L’Italia faccia vedere di essere al completo. Senza i russi avremmo più chance, ma non mi risultano voci di boicottaggio. In discesa e nello short track non è come correre i 100, il bello degli sport invernali è che non c’è nessuna certezza, si corrono più rischi, ma sappiamo di aver lavorato bene e abbiamo diverse speranze in vari sport“.