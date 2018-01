Calcio a 5, Europei 2018: la sfida tra Polonia e Kazakistan. Grande attesa per vedere all’opera Higuita

Da un lato la squadra che, nella prima giornata, ha sorpreso tutti andando a pareggiare contro la Russia per 1-1, marcando il pari a 9″ dalla sirena, dall’altro la squadra che nel 2016 fu la rivelazione del torneo e che oggi invece può consacrarsi come solida realtà del calcio a 5 continentale: con queste premesse scenderanno in campo domani Polonia e Kazakistan, nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo B degli Europei di futsal.

Partiamo dalla squadra polacca che, già qualificandosi aveva fatto qualcosa di straordinario: passando quale migliore terza, strappando uno storico 1-1 alla Spagna, agli spareggi ha poi fatto fuori l’Ungheria, eguagliando il traguardo della fase a gironi del 2001. L’uomo da tenere d’occhio sarà sicuramente Michał Kubik, già capocannoniere delle qualificazioni con tre reti, che è stato anche il goleador della gara d’apertura trovando, come detto, il gol dell’1-1 a pochi secondi dalla fine della sfida.

La selezione kazaka due anni or sono aveva stupito tutta Europa, andando a conquistare il terzo gradino del podio alla prima apparizione, è giunta in Slovenia facendo filotto in fase di qualificazione, non subendo neppure una rete nelle tre partite che hanno sancito il passaggio alla fase finale. Il personaggio da ammirare in questo torneo è certamente l’attesissimo portiere Higuita, che non disdegna di partecipare sovente alle folate offensive della squadra. Pur non essendo andato in gol nelle qualificazioni, in Nazionale, nelle sole competizioni organizzate dall’UEFA, ha totalizzato 17 presenze e 3 reti, mentre nelle competizioni continentali con la sua squadra di club, il Kairat Almaty, che costituisce l’ossatura della Nazionale, ha collezionato 31 gettoni e 6 gol.













Foto: Profilo Twitter Futsal Euro 2018

