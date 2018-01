FOTO – La F1 vuole abolire le ombrelline? Quante bellezze che perderemmo in griglia: ragazze stupende a rischio

Le ombrelline sono da tre decenni una presenza costante sulle griglie di partenza della Formula Uno. Le stupende ragazze che proteggono i piloti dal sole o dalla pioggia potrebbero diventare un lontano ricordo nei prossimi anni se davvero Liberty Media deciderà di farne a meno sui tracciati del Mondiale. Sarebbe un vero peccato non solo per gli occhi dei tanti appassionati e per quelli dei piloti ma anche per le stesse modelle, ragazze giovani che grazie a questo lavoro riescono ad arrotondare i propri stipendi e anche ad avere una bella vetrina per il loro futuro lavorativo.

Le ragazze cambiano praticamente sempre da Gran Premio a Gran Premio e difficilmente rimangono nel giro per più di due-tre stagioni: si tratta di lavori spot che poi ovviamente vengono abbandonati con il passare degli anni. Non ci sono grandi volti che sono rimasti nella storia proprio per questo motivo ma diamo uno sguardo ad alcune FOTO delle ombrelline: davvero vogliamo privarci di queste bellezze mozzafiato? (Questi scatti risalgono al GP degli Stati Uniti 2017).