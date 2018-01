F1, Mondiale 2018: la power unit Mercedes raggiungerà i 1000 cavalli. E intanto la Ferrari allunga il passo…

Non manca molto all’inizio della stagione 2018 di Formula 1. I progetti delle monoposto sono stati già ultimati e si attendono solo le presentazioni ufficiali. Già circolano le prime indiscrezioni in casa Ferrari e Mercedes.

È stato l’argomento più discusso all’inizio della stagione 2017 e sarà così anche alla vigilia del Mondiale di quest’anno. Il famigerato ‘passo’ della Ferrari. Si tratta della distanza tra l’asse verticale delle due gomme, anteriore e posteriore: lo scorso anno quello della Rossa era corto, una scelta che ha consentito di ritrovare competitività sin dalla prima gara ma che non ha pagato in ottica sviluppo della monoposto; quest’anno sarà più lungo di circa 6 cm (3654 mm contro i 3594 del 2017). Una novità che dovrebbe consentire quindi un incremento dell’efficienza aerodinamica, a parità di carico, ed una migliore gestione dei flussi d’aria, con le ruote lontane dal corpo vettura. Modifiche che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, fino ad ora sembrano trovare conferme positive nei test al simulatore.

Novità anche in casa Mercedes perché la W09, ovvero la versione 2018 della vettura campione del Mondo, avrà un passo diverso. Accorciato, per la precisione, di circa 10 cm (3660 mm contro i 3760 del 2017). Una modifica non legata all’aerodinamica ma dovuta a problemi di peso, superiore rispetto alle altre monoposto vista l’introduzione obbligatoria del sistema Halo. Una novità che arriva dopo il divieto imposto da Charlie Whiting di qualsiasi trucchetto per modificare l’altezza della macchina in curva grazie allo sterzo, migliorando la velocità di percorrenza. In casa Mercedes, però, possono consolarsi con la power unit, ulteriormente rafforzata fino a raggiungere i 1000 cavalli. In attesa delle battaglie in pista, la lotta tra Ferrari e Mercedes fuori dalla pista è già cominciata.













