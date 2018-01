FOTO – Ciclismo, Chris Froome attende il giudizio sul doping: allenamenti col figlioletto Kellan, seggiolino in bici e relax a Calpe

Chris Froome sta aspettando il giudizio sulla non negatività al salbutamolo riscontrata durate l’ultima Vuelta di Spagna. Il britannico, vincitore degli ultimi tre Tour de France e anche della corsa a tappe iberica nel 2017, rischia una pesante squalifica ma nel frattempo sembra non volerci pensare e ha salutato il nuovo anno con un bell’allenamento insieme al piccolo figlio Kellan: ha montato un seggiolino sulla sua bici da professionista e lo ha portato a spasso anche in salita, con tanto di caschetto e occhialini. Froome si sta godendo qualche giorno di riposo a Calpe (Spagna) dove anche il Team Sky è in ritiro per preparare la stagione.

Ricordiamo che il kenyano bianco ha come obiettivo la doppietta Giro-Tour a venti anni dall’impresa di Marco Pantani, vedremo però quali saranno le decisioni e se sarà comminata una squalifica. Di seguito le FOTO postate da Froome sul suo profilo Twitter.

Finishing off the year with some serious strength training 😅 Thank you to everyone for the phenomenal support this year! 💛 Happy New Year 🎉 pic.twitter.com/d3tPyveJPL

— Chris Froome (@chrisfroome) December 31, 2017