F1: Lewis Hamilton pagato 150mila euro per essere ospite da Fabio Fazio. E’ polemica sul cachet del britannico

Lewis Hamilton non fa il pieno di consensi solo in F1 ma anche in termini televisivi. La puntata di “Che tempo che fa” del 17 dicembre scorso, con il campione del mondo ospite di Fabio Fazio, ha fatto schizzare gli ascolti del programma di Rai Uno.

Un successo non certo gratis visto che il cachet pagato dalla tv di Stato ammonta a 150mila euro come riporta il portale motorsport.it. Una cifra, per Lewis, non eccessiva ma sicuramente non trascurabile per noi comuni mortali. Una scelta che fa discutere partendo anche dal fatto che la Rai, forse, fatta eccezione per ll GP d’Italia a Monza non trasmetterà alcun GP del Mondiale 2018 e la diretta in esclusiva sarà sui canali Sky. Una decisione volta a privilegiare il calcio, nel caso specifico la Champions League, piuttosto che il Circus che va in contrasto se valutata relativamente all’interesse suscitato da Hamilton, attraverso 25′ di intervista.

Non è un mistero che la Formula Uno sia uno degli sport che desti la maggior curiosità degli italiani non solo per la presenza della Ferrari ma proprio per la tradizione radicata nel nostro Paese. Non è un caso quindi che un’eventuale rinuncia ad acquistare i diritti tv del campionato del mondo di quest’anno alimenterà ancor di più le polemiche.













