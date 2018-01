F1, giovedì 22 febbraio la presentazione della nuova Ferrari. Programma, orario e come vederla in Diretta Live Streaming

Sarà il 22 febbraio il giorno scelto dalla Ferrari per presentare la nuova monoposto per il campionato del mondo di F1 2018. La copertura mediatica, come al solito, sarà attraverso i canali via web in streaming della scuderia di Maranello.

E’ già noto che la macchina non scenderà in pista a Fiorano il giorno stesso ma qualche giorno più avanti. La domenica successiva a Barcellona è infatti previsto il “Filming day”, test consentito dalla Fia per girare alcune immagini per gli sponsor e nel contempo verificare alcune cose sulla vettura.

C’è dunque grande attesa ed alcune indiscrezioni già circolano sul nuovo progetto: si è parlato di “passo lungo” e di terzo elemento idraulico della sospensione anteriore. Tutti accorgimenti che saranno confermati alla prova dei fatti. Di sicuro ci sarà l’Halo, protezione all’altezza del caso del pilota voluta fortemente dalla Fia. L’obiettivo della Rossa comunque è chiaro: vincere il titolo e battere la Mercedes. Un duello che già vedremo nel corso della presentazione visto che la nuova nata di Stoccarda verrà presentata lo stesso giorno della Ferrari.

PRESENTAZIONE NUOVA FERRARI

Giovedì 22 febbraio – Orario da stabilire – Diretta in Streaming sul profilo twitter della scuderia di Maranello

