F1: Daniil Kvyat sarà il nuovo collaudatore al simulatore della Ferrari

Inutile negarlo, stupisce l’annuncio sul profilo twitter della Ferrari che sarà il russo Daniil Kvyat il nuovo collaudatore al simulatore della Rossa. “Development driver” è la dicitura indicata proprio per identificare il lavoro che l’ex pilota di Red Bull e Toro Rosso svolgerà. Con Charles Leclerc impegnato con la Sauber Alfa Romeo ed Antonio Giovinazzi sempre più vicino alla Formula E (debutto nei “rookie test” previsti a Marrakech il 14 gennaio), a Maranello hanno fatto questa scelta, ritenendo importante poter contare su un pilota “libero” e di esperienza che possa essere funzionale allo sviluppo della vettura.

Daniil Kvyat to become Scuderia Ferrari’s development driver pic.twitter.com/yvTwQHaTOh — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 10, 2018

Quattro anni in F1, Kvyat non ha sicuramente brillato nelle ultime stagioni, venendo appiedato dai team per i quali ha corso. La chance che offre il Cavallino Rampante stupisce anche per questo ma vedremo se sarà premiante.













