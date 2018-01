Equitazione, Salto Ostacoli. Henrik von Eckermann trionfa nel Grand Prix di Abu Dhabi, splendido terzo Natale Chiaudani

Suona l’inno svedese al termine del Grand Prix di Abu Dhabi, ma sul podio sventola anche la bandiera italiana. Henrik von Eckeramm ha trionfato nella gara più importante dell’Al Shira’aa International Horse Show, realizzando un fantastico doppio netto in sella a Chacanno e chiudendo il barrage in 39″65, quanto basta per tenere a distanza il tedesco Philipp Weishaupt, secondo in 40″86 in sella a Che Fantastica. Ma la grande sorpresa della gara è di marca azzurra e reca la firma di Natale Chiaudani, splendido terzo con il fido Almero e capace di realizzare due manche senza errori, completando il barrage in 46″92.

Nessun altro binomio, in realtà, è stato in grado di piazzare due percorsi netti, il che avvalora ulteriormente l’impresa di Chiaudani, guardingo nella seconda manche ma abilissimo nel valicare con grande perizia insieme al suo 19enne destriero le barriere e gli ostacoli dell’insidioso percorso arabo. Ai piedi del podio, infine, si sono piazzati i due padroni di casa Ramzy Al Duhami con Ted e Abdullah Al Sharbatly con Crazy Quick, entrambi penalizzati da un errore nel barrage che è costato 4 penalità, compromettendo le loro ambizioni di agganciare almeno il terzo posto davanti al pubblico amico.













Foto: FISE