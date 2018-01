Dakar 2018, ottava tappa auto: Stephane Peterhansel si riscatta e vince la stage. Carlos Sainz sempre in vetta all’overall

Ed anche l’ottava tappa di questa Dakar 2018 è andata in archivio. La Uyuni-Tupiza, di 498 chilometri di prova speciale (sui 584 complessivi) che si snodavano sulle montagne al confine con l’Argentina, era un’altra prova importante per i piloti viste anche le difficoltà ambientali legate alle temperature ed all’altitudine. Si partiva dai 3800 metri di La Uyuni, per salire fino ai 4400 metri della prima fase di gara fino a toccare addirittura i 4800 nella fase finale, per poi tornare ai 4600 metri che anticipavano l’arrivo a Tupiza.

Un percorso impervio nel quale “Mr Dakar” Stephane Peterhansel, tra le auto, ha reagito da campione sulla sua Peugeot. Ieri la rottura della sospensione lo aveva obbligato a fermarsi, arrivando al traguardo con oltre due ore di ritardo dal vincitore Carlos Sainz. Oggi il 13 volte vincitore del rally-raid più famoso del mondo aveva qualcosa di speciale e lo si è capito quasi immediatamente. Aggressività e ottima lettura delle situazioni complesse gli hanno consentito di gestire alla grande la partenza super veloce della Toyota di Nasser Al-Attiyah. Dopo il rilevamento 3, l’alfiere della Casa del Leone ha iniziato a guadagnare inesorabilmente su tutti, sfruttando alla grande la trazione posteriore della propria vettura e timbrando questa stage da autentico fenomeno del volante. Alle spalle di Peterhansel, l’altra 3008DKR Maxi di Cyril Despres anch’egli particolarmente in palla oggi ed al traguardo con soli 49″ di ritardo dal vincitore.

In terza piazza, il citato Al-Attiyah con 2’12” di distacco mentre lo spagnolo Carlos Sainz (Peugeot), l’attuale leader della graduatoria generale, è giunto quinto a 7’04” perdendo poco meno di 5′ dal suo immediato inseguitore in classifica ovvero il pilota qatariano della Toyota. Un vantaggio considerevole quello a disposizione dell’iberico da sfruttare a dovere in vista dei prossimi appuntamenti, tenendo conto anche del fatto che gli organizzatori della gara hanno deciso di cancellare la tappa di lunedì, quella che avrebbe dovuto portare i corridori da Tupiza a Salta attraverso un percorso di 755 Km, a causa delle pessime condizioni meteo. Una decisione, per certi versi, favorevole allo spagnolo che quindi avrà meno strada da fare per giungere al termine della competizione.

Da notare il quarto posto dell’altra Toyota dell’olandese Bernhard Ten Brinke a 5’00” dalla vetta e capace di precedere Sainz di 2’04 mentre la primi MINI è stata quella dell’argentino Orlando Terranova, distanziato dal leader di 10’00”. Completano la top10 l’altra MINI del polacco Jakub Przygonski (+16’38”), la PH-Sport del pilota arabo Sheikh Khalid Al Qassimi (+21’20”), la Toyota del sudafricano Giniel De Villiers (+23’19”) e la MP-Sports del ceco Martin Prokop (+27’55”).

Con questi risultati Sainz resta al vertice alla classifica generale con 1H06’37” di vantaggio su Al-Attiyah e 1H13’42” su Peterhansel. La Dakar sembra nelle sue mani ma le sorprese, come ormai sappiamo, sono dietro l’angolo.

CLASSIFICA DELL’OTTAVA TAPPA DELLA DAKAR 2018

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 300 STEPHANE PETERHANSEL JEAN PAUL COTTRET TEAM PEUGEOT TOTAL 05H 15′ 18” 2 308 CYRIL DESPRES DAVID CASTERA TEAM PEUGEOT TOTAL 05H 16′ 07” + 00H 00′ 49” 3 301 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING SA 05H 17′ 30” + 00H 02′ 12” 4 309 BERNHARD TEN BRINKE MICHEL PERIN TOYOTA GAZOO RACING SA 05H 20′ 18” + 00H 05′ 00” 5 303 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM PEUGEOT TOTAL 05H 22′ 22” + 00H 07′ 04” 6 307 ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE X-RAID TEAM 05H 25′ 18” + 00H 10′ 00” 7 312 JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL ORLEN TEAM / X-RAID 05H 31′ 56” + 00H 16′ 38” 8 319 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI PH-SPORT 05H 36′ 38” + 00H 21′ 20” 9 304 GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ TOYOTA GAZOO RACING SA 05H 38′ 37” + 00H 23′ 19” 10 311 MARTIN PROKOP JAN TOMANEK MP-SPORTS 05H 43′ 13” + 00H 27′ 55”













