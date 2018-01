Dakar 2018, Classifica generale camion, quad e SxS (7 gennaio): Nikolaev si porta in testa nei camion, Casale è sempre leader nei quad

La seconda tappa della Dakar 2018, interamente a Prisco, di ben 279 km (267 di speciale), ha già portato scossoni importanti nelle classifiche di quad, camion e SxS.

Nei quad c’è sempre Ignacio Varela al comando. Il cileno ha vinto anche la seconda prova e guida con 1’43” sul russo Sergei Kariakin, l’unico in grado di stare nella sua scia. Il terzo in classifica è infatti l’argentino Pablo Copetti, distante ben 11’51”.

La classifica dei quad dopo la seconda tappa

1 241 IGNACIO CASALE CASALE RACING 04H 05′ 17”

2 240 SERGEI KARIAKIN SNAG RACING TEAM 04H 07′ 00” + 00H 01′ 43”

3 242 PABLO COPETTI MX DEVESA BY BERTA 04H 17′ 08” + 00H 11′ 51”

4 254 KEES KOOLEN MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 04H 19′ 23” + 00H 14′ 06”

5 249 NICOLAS CAVIGLIASSO TEAM AL DESERT 04H 20′ 28” + 00H 15′ 11”

6 284 GASTON GONZALEZ GASTON GONZALEZ RACING TEAM 04H 22′ 18” + 00H 17′ 01”

7 243 RAFAL SONIK SONIK TEAM 04H 23′ 07” + 00H 17′ 50”

8 255 GUSTAVO GALLEGO GUSTAVO GALLEGO COMPETICION 04H 24′ 32” + 00H 19′ 15”

9 246 JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI CONSULTORES DE EMPRESAS 04H 26′ 57” + 00H 21′ 40”

10 248 ALEXIS HERNANDEZ ALEXIS HERNANDEZ RACING 04H 33′ 50” + 00H 28′ 33”

Cambio al comando della classifica dei camion. Il russo Eduard Nikolaev ha dominato la seconda tappa e si è preso la vetta della generale davanti al ceco Ales Loprais, vincitore della prima prova, distante 5’38”. Al terzo posto c’è l’argentino Federico Villagra (+9’33”), mentre tutti gli altri sono oltre i 10′.

La classifica dei camion dopo la seconda tappa

1 500 EDUARD NIKOLAEV KAMAZ – MASTER 03H 50′ 07”

2 504 ALES LOPRAIS INSTAFOREX LOPRAIS TEAM 03H 55′ 45” + 00H 05′ 38”

3 501 FEDERICO VILLAGRA YPF INFINIA DIESEL TEAM DE ROOY 03H 59′ 40” + 00H 09′ 33”

4 505 MARTIN KOLOMY TATRA BUGGYRA RACING 04H 03′ 14” + 00H 13′ 07”

5 509 TON VAN GENUGTEN PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 04H 10′ 57” + 00H 20′ 50”

6 506 MARTIN VAN DEN BRINK MAMMOET RALLYSPORT 04H 17′ 47” + 00H 27′ 40”

7 518 ALIAKSEI VISHNEUSKI MAZ-SPORTAUTO 04H 18′ 49” + 00H 28′ 42”

8 512 SIARHEI VIAZOVICH MAZ-SPORTAUTO 04H 19′ 09” + 00H 29′ 02”

9 502 DMITRY SOTNIKOV KAMAZ – MASTER 04H 31′ 08” + 00H 41′ 01”

10 510 MARTIN MACIK BIG SHOCK RACING 04H 38′ 48” + 00H 48′ 41”

C’è sempre un peruviano al comando della classifica dei SxS ma quest’oggi è Juan Carlos Uribe Ramos, giunto secondo nella tappa odierna. Alle sue spalle, a 12’08”, c’è il brasiliano Reinaldo Varela, dominatore della tappa di Pisco. Al terzo posto un altro peruviano, Anibal Aliaga, vincitore ieri ed ora a +25’05”. Camelia Liparoti ha perso terreno ed è nona a 4h05’01”

La classifica dei SxS dopo la seconda tappa

1 359 JUAN CARLOS URIBE RAMOS CAN-AM PERU 05H 17′ 45” 00H 05′ 30”

2 356 REINALDO VARELA SOUTH RACING – CAN AM 05H 29′ 53” + 00H 12′ 08”

3 388 ANIBAL ALIAGA ANIBAL ALIAGA PERU 05H 42′ 50” + 00H 25′ 05”

4 396 JOSE LUIS PENA CAMPO XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 05H 44′ 36” + 00H 26′ 51”

5 361 PATRICE GARROUSTE XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 05H 46′ 17” + 00H 28′ 32”

6 387 CLAUDE FOURNIER XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 06H 46′ 11” + 01H 28′ 26”

7 362 LEO LARRAURI SOUTH RACING – CAN AM 08H 14′ 44” + 02H 56′ 59” 00H 04′ 00”

8 351 CAMELIA LIPAROTI C.A.T RACING 09H 22′ 46” + 04H 05′ 01”

9 375 JOSE NICOLAS GONZALEZ JATON RACING TEAM 09H 29′ 07” + 04H 11′ 22” 00H 22′ 00”













