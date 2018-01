Dakar 2018, seconda tappa altre categorie: vince ancora Casale nei quad, Nikolaev domina nei camion

Seconda tappa della Dakar 2018 anche per quad, camion e SxS. La prova odierna ha permesso già di operare una prima selezione in classifica e di scremare gli equipaggi che possono lottare per i titoli delle tre categorie in questione. 279 i km percorsi, tutti a Pisco, di cui 267 di prova speciale e quasi tutti off-road.

Nei quad ha triofato anche oggi Ignacio Casale. Il cileno si era già imposto ieri ed anche oggi ha portato la sua Yamaha davanti a tutti, confermandosi come l’assoluto favorito di questa categoria. Il vincitore della Dakar 2014 ha chiuso la tappa con il tempo di 3h37’45”. Come nella prima prova, l’unico capace di rimanere nella sua scia è stato il russo Sergei Kariakin, giunto al traguardo di Prisco con soli 43″ di ritardo. Gli altri, infatti, sono distanti: il terzo è Gaston Gonzalez, primo di cinque argentini in top-10, a 3’54” di distacco. Alle sue spalle c’è il connazionale Pablo Copetti, che ha perso terreno dai primi due in classifica giungendo con 8’52” di ritardo all’arrivo. Il primo italiano al traguardo è stato Juan Carlos Carignani, 35° (+1h44’06”). Casale e Kariakin hanno già fatto il vuoto in classifica generale: il cileno guida con oltre un minuto di vantaggio sul russo, gli altri sono oltre i 10′.

La top-10 della seconda tappa dei quad della Dakar 2018

1 241 IGNACIO CASALE CASALE RACING 03H 37′ 45”

2 240 SERGEI KARIAKIN SNAG RACING TEAM 03H 38′ 28” + 00H 00′ 43”

3 284 GASTON GONZALEZ GASTON GONZALEZ RACING TEAM 03H 41′ 39” + 00H 03′ 54”

4 242 PABLO COPETTI MX DEVESA BY BERTA 03H 46′ 37” + 00H 08′ 52”

5 254 KEES KOOLEN MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 03H 47′ 48” + 00H 10′ 03”

6 249 NICOLAS CAVIGLIASSO TEAM AL DESERT 03H 49′ 48” + 00H 12′ 03”

7 243 RAFAL SONIK SONIK TEAM 03H 51′ 34” + 00H 13′ 49”

8 255 GUSTAVO GALLEGO GUSTAVO GALLEGO COMPETICION 03H 52′ 19” + 00H 14′ 34”

9 246 JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI CONSULTORES DE EMPRESAS 03H 53′ 23” + 00H 15′ 38”

10 248 ALEXIS HERNANDEZ ALEXIS HERNANDEZ RACING 03H 53′ 32” + 00H 15′ 47”

Tappa importante ai fini della classifica anche nei camion, dove è tornata la Russia al potere. Il più veloce è stato infatti il truck guidato da Eduard Nikolaev, giunto al traguardo in 3h24’23”. Il campione in carica, ieri sorprendentemente terzo, si è subito contraddistinto nella prima prova di un certo chilometraggio, facendo valere la sua esperienza e mandando a segno il primo colpo rispetto alla concorrenza. Nikolaev si è infatti preso la testa della classifica generale, precedendo l’argentino Federico Villagra, quest’oggi secondo (+3’25”). Terzo, invece, il ceco Ales Loprais, vincitore ieri, che oggi ha accumulato 6’07” di ritardo, scendendo al terzo posto anche in classifica generale. Per tutti gli altri distacchi oltre i 10′ quest’oggi.

La top-10 della seconda tappa dei camion della Dakar 2018

1 500 EDUARD NIKOLAEV KAMAZ – MASTER 03H 24′ 23”

2 501 FEDERICO VILLAGRA YPF INFINIA DIESEL TEAM DE ROOY 03H 27′ 48” + 00H 03′ 25”

3 504 ALES LOPRAIS INSTAFOREX LOPRAIS TEAM 03H 30′ 30” + 00H 06′ 07”

4 505 MARTIN KOLOMY TATRA BUGGYRA RACING 03H 35′ 34” + 00H 11′ 11”

5 509 TON VAN GENUGTEN PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 03H 44′ 31” + 00H 20′ 08”

6 518 ALIAKSEI VISHNEUSKI MAZ-SPORTAUTO 03H 50′ 44” + 00H 26′ 21”

7 512 SIARHEI VIAZOVICH MAZ-SPORTAUTO 03H 52′ 08” + 00H 27′ 45”

8 506 MARTIN VAN DEN BRINK MAMMOET RALLYSPORT 03H 52′ 10” + 00H 27′ 47”

9 502 DMITRY SOTNIKOV KAMAZ – MASTER 04H 04′ 05” + 00H 39′ 42”

10 510 MARTIN MACIK BIG SHOCK RACING 04H 09′ 10” + 00H 44′ 47”

Nella categoria SxS anche oggi c’è stata una vittoria sudamericana. A coprire i 279 km nel minor tempo è stato il brasiliano Reinaldo Varela, che ha letteralmente dominato la prova odierna. Il pilota del team South Racing ha fatto il vuoto ed il secondo classificato è distante ben 8’59”, ovvero il peruviano Juan Carlos Uribe Ramos. C’è un abisso prima di trovare il terzo classificato, il francese Patrice Garrouste, arrivato con 21’57” di ritardo dal vincitore. La grande prova nella seconda tappa, però, non è bastata a Varela a balzare al comando della graduatoria, dove si trova Uribe Ramos, con 12′ di vantaggio sul brasiliano. In difficoltà oggi Camelia Liparoti, giunta al nono posto a 4h28’49” da Varela.

La top-10 della seconda tappa dei SxS della Dakar 2018

1 356 REINALDO VARELA SOUTH RACING – CAN AM 04H 18′ 44”

2 359 JUAN CARLOS URIBE RAMOS CAN-AM PERU 04H 27′ 43” + 00H 08′ 59”

3 361 PATRICE GARROUSTE XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 04H 40′ 41” + 00H 21′ 57”

4 396 JOSE LUIS PENA CAMPO XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 05H 10′ 08” + 00H 51′ 24”

5 388 ANIBAL ALIAGA ANIBAL ALIAGA PERU 05H 11′ 23” + 00H 52′ 39”

6 387 CLAUDE FOURNIER XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 06H 11′ 21” + 01H 52′ 37”

7 362 LEO LARRAURI SOUTH RACING – CAN AM 06H 19′ 59” + 02H 01′ 15”

8 375 JOSE NICOLAS GONZALEZ JATON RACING TEAM 07H 51′ 57” + 03H 33′ 13”

9 351 CAMELIA LIPAROTI C.A.T RACING 08H 47′ 33” + 04H 28′ 49”













Foto: pagina Facebook Dakar