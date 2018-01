Dakar 2018, classifica generale auto dopo la 12ma tappa (18 gennaio): Sainz in vetta a 2 tappe dal termine

Sempre Carlos Sainz (Peugeot) al vertice della graduatoria generale tra le auto in questa Dakar 2018. El Matador, giunto nono nella stage 11, ha gestito il gap in proprio favore sugli avversari e con altre due stage da disputare, il traguardo finale più ambito è sempre più vicino. Attualmente, l’iberico può contare su 44’41” nei confronti del compagno di squadra Stephane Peterhansel di 50’45” e su 1H05’55” rispetto a Nasser Al-Attiya (Toyota). Distanze considerevoli per i due immediati inseguitori che dovranno sperare in qualche errore dell’attuale leader per ambire al successo.

CLASSIFICA GENERALE DAKAR DOPO LA DODICESIMA TAPPA – AUTO

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 303 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM PEUGEOT TOTAL 42H 24′ 31” 2 300 STEPHANE PETERHANSEL JEAN PAUL COTTRET TEAM PEUGEOT TOTAL 43H 09′ 12” + 00H 44′ 41” 3 301 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING SA 43H 30′ 26” + 01H 05′ 55” 4 309 BERNHARD TEN BRINKE MICHEL PERIN TOYOTA GAZOO RACING SA 43H 41′ 52” + 01H 17′ 21” 5 304 GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ TOYOTA GAZOO RACING SA 43H 51′ 02” + 01H 26′ 31” 6 312 JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL ORLEN TEAM / X-RAID 45H 15′ 33” + 02H 51′ 02” 7 319 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI PH-SPORT 45H 45′ 16” + 03H 20′ 45” 8 311 MARTIN PROKOP JAN TOMANEK MP-SPORTS 48H 28′ 57” + 06H 04′ 26” 00H 10′ 00” 9 334 PETER VAN MERKSTEIJN MACIEJ MARTON OVERDRIVE TOYOTA 49H 35′ 30” + 07H 10′ 59” 10 331 SEBASTIAN HALPERN EDU PULENTA SOUTH RACING 51H 25′ 36” + 09H 01′ 05” 11 318 LUCIO ALVAREZ ROBERT HOWIE OVERDRIVE TOYOTA 51H 54′ 14” + 09H 29′ 43” 12 317 BORIS GARAFULIC FILIPE PALMEIRO X-RAID TEAM 55H 08′ 49” + 12H 44′ 18” 13 305 MIKKO HIRVONEN ANDREAS SCHULZ X-RAID TEAM 58H 40′ 24” + 16H 15′ 53” 14 307 ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE X-RAID TEAM 60H 44′ 27” + 18H 19′ 56” 09H 40′ 00” 15 308 CYRIL DESPRES DAVID CASTERA TEAM PEUGEOT TOTAL 87H 25′ 24” + 45H 00′ 53” 29H 00′ 00”













Foto: pagina facebook Dakar