Coppa Italia 2018, tabellone fino alla Finale. Le due semifinali: Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Date, calendario, programma, orari e tv

Si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2018 di calcio. Siamo arrivati alle due semifinali che si disputeranno con match di andata e ritorno: Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Si preannunciano delle sfide altamente spettacolari e intense, le quattro squadre si daranno battaglia per raggiungere la Finale di Roma. Appuntamento al 31 gennaio e al 28 febbraio per i quattro atti, quattro partite davvero imperdibili e appassionanti per tutti gli amanti del calcio.

Da una parte lo scontro tra rossoneri e biancocelesti. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a vincere il derby al supplementare e si sono così guadagnati la semifinale contro i ragazzi di Inzaghi, bravi a eliminare la Fiorentina.

Dall’altra sfida tra i bianconeri e i nerazzurri. La formazione di Allegri ha dominato il derby contro il Torino e si è così conquistata la possibilità di sfidare i ragazzi di Gasperini capaci di eliminare il Napoli.

Le due date sono comunque indicative: si potrebbe giocare anche martedì 30 gennaio o giovedì 1° febbraio e allo stesso modo martedì 27 febbraio o giovedì 1° marzo, dipende da quello che deciderà la Lega Calcio (lo sapremo soltanto nei prossimi giorni). Confermata invece la prima serata (ore 20.45).

Di seguito le date, il programma dettagliato, il calendario e gli orari delle semifinali della Coppa Italia 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO (possibili variazioni: martedì 30 gennaio, giovedì 1° febbraio: le due partite si giocano in giorni separati):

20.45 Atalanta-Juventus

20.45 Milan-Lazio

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO (possibili variazioni: martedì 27 febbraio, giovedì 1° marzo: le due partite si giocano in giorni separati):

20.45 Juventus-Atalanta

20.45 Lazio-Milan













(foto Gianfranco Carozza)