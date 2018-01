Coppa Italia 2018, Juventus-Torino: quarti di finale. Data, programma, orario d’inizio, come seguire la partita in tv

Mercoledì 3 gennaio si giocherà Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. All’Allianz Stadium si gioca il derby della Mole, sentitissima stracittadina in cui i bianconeri partiranno con i favori del pronostico ma i granata cercheranno di ruggire per cercare il colpaccio. In palio la semifinale contro la vincente di Napoli-Atalanta. Mini turnover per Allegri che dovrebbe lasciare a riposo Dybala ma giocherà con Higuain e Bernardeschi, qualche problema in più per Mihajlovic che deve scontare delle assenze importanti.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO:

20.45 Juventus-Torino













