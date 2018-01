Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2018: Akito Watabe vince il PCR davanti a Riiber e Schmid, bene Alessandro Pittin

Si è aperto oggi a Seefeld (Austria) il Nordic Combined Triple, valido per la sesta tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica. Il giapponese Akito Watabe si conferma il miglior saltatore del circuito, andando a vincere il Provisional Competition Round grazie ai 134.6 punti ottenuti sul trampolino normale HS109. Alle sue spalle troviamo i norvegesi Jarl Magnus Riiber e Jan Schmid, leader della classifica generale, entrambi con un distacco di 6”. Da registrare anche il quinto posto del connazionale Joergen Graabak, staccato di 10”. Non sono stati altrettanto brillanti i tedeschi, con Fabian Riessle ottavo a 26”, mentre Eric Frenzel e Johannes Rydzek sono rispettivamente 20° e 21° a quasi un minuto dal leader.

Per quanto riguarda i colori azzurri, arriva un buon salto di Alessandro Pittin, che dopo le deludenti prestazioni delle ultime tappe, riesce a realizzare 103.3 punti, che lo mettono in 38ma posizione con un distacco di 2’05” dalla vetta. Un risultato quindi in linea con le aspettative, con la speranza che possa spingersi ancora oltre nella gara di domani. Poco dietro troviamo anche gli altri due italiani: Raffaele Buzzi è 41° a 2’ 20”, mentre Lukas Runggaldier è 43° a 2’36”.













