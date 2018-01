Combinata nordica, Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018: programma, orari e tv

Le Olimpiadi Invernali 2018 di Pyeongchang prenderanno il via venerdì 9 febbraio e tutti i principali interpreti delle discipline in rassegna andranno a caccia delle preziose medaglie per consacrarsi in eterno. Ma per le gare della combinata nordica occorre attendere mercoledì 14 febbraio, quando si disputerà la Gundersen dal trampolino normale HS109, seguita dalla 10 km di fondo sul percorso Alpensia della città coreana. Sarà l’occasione ideale per gli specialisti degli sci stretti, che proveranno a fare la differenza nel fondo limitando i danni nel salto da un trampolino meno ostico rispetto al trampolino lungo HS140, su cui si salterà martedì 20 febbraio in occasione della seconda Gundersen, più adatta ai combinatisti in grado di esaltarsi nel salto. A chiudere il programma sarà la prova a squadre, che si disputerà giovedì 22 febbraio con salto dal trampolino HS140 e la staffetta 4x5km di fondo, che assegnerà le ultime medaglie olimpiche della combinata nordica.

I favoriti per la vittoria saranno i tedeschi, guidati da Eric Frenzel e Johannes Rydzek, ma la pattuglia norvegese sta emergendo in maniera prorompente e l’equilibrio potrebbe regnare sovrano, anche in virtù della presenza di interpreti del calibro del giapponese Akito Watabe e del francese Francois Braud. L’Italia, dal canto suo, confida in Alessandro Pittin, rinato dopo due anni difficili e pronto a partecipare alla lotta per le medaglie in entrambe le Gundersen, memore del bronzo a Vancouver 2010 e del quarto posto di Sochi 2014.

Le gare saranno visibili in tv in chiaro su RaiSport, oltre che su Eurosport per gli abbonati alla piattaforma satellitare. Sarà possibile seguire le prove olimpiche della combinata nordica anche in Diretta Streaming attraverso le piattaforme web RaiPlay e Eurosport Player.

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 14 febbraio

Gundersen trampolino normale

7.00: salto dal trampolino HS109

9.45: fondo 10 km

Martedì 20 febbraio

Gundersen trampolino lungo

11.00: salto dal trampolino HS140

13.45: fondo 10 km

Giovedì 22 febbraio

Prova a squadre

8.30: salto dal trampolino HS140

11.20: staffetta fondo 4×5 km













