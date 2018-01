Classifica Moto Dakar 2018, prima tappa (6 gennaio): Sam Sunderland è già in testa, Toby Price costretto ad inseguire

Sam Sunderland è già in testa alla Dakar 2018. Il britannico ha ripreso il discorso da dove lo aveva interrotto lo scorso anno, ovvero da leader della corsa. L’alfiere della KTM ha coperto i 31 km di speciale tra Lima e Pisco con il miglior tempo, precedendo il francese Adrien van Bevereny (Yamaha), a 32″, ed il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 55″. La prima Honda è quella dello spagnolo Joan Barreda, quarto a 56″. Tutti gli altri sono sopra il minuto, compreso l’altro grande favorito della vigilia, l’australiano Toby Price (KTM), giunto al traguardo addirittura con 3’20”.

La classifica delle moto dopo la prima tappa della Dakar 2018

1 1 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 00H 20′ 56”

2 4 ADRIEN VAN BEVERENY AMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 00H 21′ 28” + 00H 00′ 32”

3 10 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 00H 21′ 51” + 00H 00′ 55”

4 5 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 00H 21′ 52” + 00H 00′ 56”

5 23 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 00H 22′ 02” + 00H 01′ 06”

6 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 00H 22′ 18” + 00H 01′ 22”

7 7 FRANCO CAIMI YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 00H 22′ 26” + 00H 01′ 30”

8 33 DANIEL NOSIGLIA JAGER HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 22′ 28” + 00H 01′ 32”

9 19 ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 00H 22′ 44” + 00H 01′ 48”

10 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 00H 22′ 48” + 00H 01′ 52”

11 20 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 00H 23′ 42” + 00H 02′ 46”

12 15 LAIA SANZ KTM FACTORY RACING TEAM 00H 24′ 11” + 00H 03′ 15”

13 49 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 00H 24′ 11” + 00H 03′ 15”

14 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 00H 24′ 16” + 00H 03′ 20”

15 68 JOSÉ IGNACIO CORNEJO FLORIMO HEINRICH RACING 00H 24′ 16” + 00H 03′ 20”

16 77 LUCIANO BENAVIDES KTM FACTORY RACING TEAM 00H 24′ 23” + 00H 03′ 27”

17 3 GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 00H 24′ 26” + 00H 03′ 30”

18 60 JONATHAN BARRAGAN NEVADO GAS GAS MOTORSPORT 00H 24′ 40” + 00H 03′ 44”

19 14 MICHAEL METGE MONSTER ENERGY HONDA TEAM 00H 24′ 46” + 00H 03′ 50”

20 31 CRISTIAN ESPANA MUNOZ GAS GAS MOTORSPORT 00H 24′ 50” + 00H 03′ 54”

21 25 IVAN CERVANTES MONTERO HIMOINSA RACING TEAM. 00H 24′ 56” + 00H 04′ 00”

22 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 00H 24′ 59” + 00H 04′ 03”

23 61 ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 00H 25′ 09” + 00H 04′ 13”

24 24 ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 00H 25′ 10” + 00H 04′ 14”

25 12 JUAN PEDRERO GARCIA SHERCO TVS RALLY FACTORY 00H 25′ 26” + 00H 04′ 30”

26 44 RODNEY FAGGOTTER YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 00H 25′ 31” + 00H 04′ 35”

27 17 ARMAND MONLEON DAMING RACING TEAM 00H 25′ 32” + 00H 04′ 36”

28 54 ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 00H 25′ 46” + 00H 04′ 50”

29 45 DAVID THOMAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 25′ 48” + 00H 04′ 52”

30 29 DANIEL OLIVERAS CARRERAS HIMOINSA RACING TEAM. 00H 26′ 01” + 00H 05′ 05”













Foto: pagina Facebook Toby Price