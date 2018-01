Classifica generale Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018: la graduatoria dopo la discesa di Garmisch. Primo Hirscher, Feuz si prende il pettorale rosso in discesa

Beat Feuz ha vinto la discesa libera di Garmisch e si è preso il pettorale rosso nella classifica di specialità. Lo svizzero ha scalzato il norvegese Aksel Lund Svindal, che mantiene il terzo posto nella generale. Hirscher è sempre al comando seguito da Kristoffersen. Dominik Paris, con il secondo posto di oggi, si prende il terzo posto nella classifica di discesa e l’ottavo nella generale.

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 Marcel Hirscher AUT 1154

2 Henrik Kristoffersen NOR 980

3 Aksel Lund Svindal NOR 716

4 Kjetil Jansrud NOR 665

5 Beat Feuz SUI 636

6 Alexis Pinturault FRA 598

7 Matthias Mayer AUT 502

8 Dominik Paris ITA 466

9 Vincent Kriechmayr AUT 455

10 Peter Fill ITA 446

11 Thomas Dressen GER 435

12 Andre Myhrer SWE 435

13 Hannes Reichelt AUT 414

14 Aleksander Aamodt Kilde NOR 394

15 Michael Matt AUT 354

16 Manuel Feller AUT 366

17 Daniel Yule SUI 330

18 Adrien Theaux FRA 325

19 Max Franz FRA 323

20 Victor Muffat Jeandet FRA 311

La classifica di discesa della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 Beat Feuz SUI 542

2 Aksel Lund Svindal NOR 502

3 Dominik Paris ITA 334

4 Thomas Dressen GER 301

5 Kjetil Jansrud NOR 264

6 Vincent Kriechmayr AUT 255

7 Matthias Mayer AUT 248

8 Hannes Reichelt AUT 228

9 Peter Fill ITA 191

10 Adrien Theaux FRA 178

11 Max Franz AUT 151

12 Aleksander Aamodt Kilde NOR 146

13 Andreas Sander GER 141

14 Mauro Caviezel SUI 137

15 Christof Innerhofer ITA 131

16 Gilles Roulin SUI 104

17 Brice Roger FRA 95

18 Manuel Osborne-Paradis CAN 91

19 Bryce Bennett USA 91

20 Romed Baumann AUT 75













Foto: Tanaka – Pentaphoto/FISI