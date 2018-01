Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018: Norvegia al comando sia nella classifica per nazioni che in quella delle staffette

La vittoria nella staffetta 4×7,5km di Rupolding regala punti pesanti alla Norvegia, sia nella classifica per nazioni che in quella di specialità. Per quanto riguarda la squadra, infatti, gli scandinavi volano a 3626 punti, staccando la Francia a 3429 e la Germania a 3417. La Russia, in quarta posizione, è lontanissima a 3025 punti. L’Italia, invece, con il settimo posto odierno è quinta a sei lunghezze dalla Russia. Per quanto riguarda la classifica delle sole staffette, anche in questo caso c’è la Norvegia davanti a tutti con 168 punti, +26 su Francia e +27 su Svezia. Quinto posto per l’Italia che si attesta a quota 130 punti.

CLASSIFICA PER NAZIONI:

1 Norvegia NOR 3626 PUNTI 2 Francia FRA 3429 3 Germania GER 3417 4 Russia RUS 3025 5 Italia ITA 3019 6 Svezia SWE 2862 7 Austria AUS 2670 8 Svizzera SWI 2632 9 Repubblica Ceca CZE 2558 10 Ucraina UKR 2503





CLASSIFICA STAFFETTA BIATHLON 2018:

1 NORVEGIA 168 PUNTI

2 FRANCIA 142 PUNTI

3 SVEZIA 141 PUNTI

4 GERMANIA 135 PUNTI

5 ITALIA 130 PUNTI

6 RUSSIA 125 PUNTI

7 SVIZZERA 100 PUNTI

8 BULGARIA 96 PUNTI

9 AUSTRIA 94 PUNTI

10 UCRAINA 94 PUNTI













Foto: Johannes Bo