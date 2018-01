Ciclocross, Campionati Italiani 2018: Jakob Dorigoni e Filippo Fontana confermano il titolo tra i giovani

Si apre con due conferme la giornata clou dei Campionati Italiani di ciclocross. Infatti Jakob Dorigoni difende il titolo negli Under 23, mentre Filippo Fontana fa lo stesso tra gli juniores. Andiamo quindi a rivivere le gare di questa mattina.

Partiamo dagli Under 23 dove arriva una doppietta per la Selle Italia Guerciotti, che con le sue due stelle, Jakob Dorigoni e Stefano Sala, ha gestito in testa tutta la gara. Nel finale i due compagni di squadra hanno fatto il vuoto e si sono giocati il successo in volata, con Dorigoni che riesce a battere Sala e conquista così il secondo titolo consecutivo. Completa il podio di giornata Daniel Smarzaro (Trentino La Pierre), staccato sette secondi dalla testa.

Tra gli juniores Filippo Fontana (Trentino Cross – Giant Selle SMP) conquista la terza maglia tricolore consecutiva, visto nel 2016 aveva trionfato nella categoria Allievi. Il trevigiano era il grande favorito alla partenza, considerando anche gli ottimi piazzamenti ottenuti in Coppa del Mondo e ha rispetto il pronostico, rimanendo al comando per tutta la gara. Nel finale gli avversari hanno cercato di ridurre il gap, ma Fontana ha potuto gestire il vantaggio è ha conquistato il successo con due secondi su Tommaso Dalla Valle (Ktm Alchemist) e tre su Davide Toneatti (Jam’s Bike Team Buja).













