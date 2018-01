Ciclismo, Vincenzo Nibali pronto per il debutto! Spettacolo alla Vuelta a San Juan, rotta su Tour de France e Mondiale

Vincenzo Nibali è pronto per tornare in sella e fare il proprio debutto stagionale. Lo Squalo non gareggia dal trionfale Giro di Lombardia ma ora è arrivato il momento di rimettersi il numero sulla schiena e tornare a macinare chilometri in squadra sfidando gli avversari. Il siciliano ha scelto la Vuelta a San Juan per incominciare il suo 2018: al caldo dell’Argentina, il capitano della Bahrain Marida farà il proprio debutto incominciando da qui la lunga marcia che lo condurrà verso il Tour de France, suo obiettivo principale insieme al Mondiale di Innsbruck.





Enzo, che ama profondamente questa piccola corsa a tappe, cercherà di difendere il titolo conquistato l’anno scorso e aspetta anche lui la risoluzione del caso Froome per scoprire se potrà festeggiare la conquista della Vuelta di Spagna 2017. Ad affiancare Nibali in questa avventura, in programma dal 21 al 28 gennaio, saranno Niccolò Bonifazio, Ivan José Garcia Cortina, il fratello Antonio, Mark Padun e Kanstantin Siutsou. Lo Squalo non sarà l’unica stella presente al via: spiccano infatti Fernando Gaviria, Filippo Ganna, Winner Anacona, Darwin Atapuma, Rafal Majka, Filippo Pozzato. Presente anche una seleziona italiana composta da Stefano Moro, Filippo Rocchetti, Mattia Bais, Attilio Viviani, Leonardo Fedrigo, Filippo Calderaro.