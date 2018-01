Ciclismo, Rachele Barbieri: “La Wiggle High5 è una grande opportunità. Ai Mondiali farò di tutto per difendere la maglia e alle Olimpiadi…”

ESCLUSIVA – Rachele Barbieri è una delle ragazze più promettenti del ciclismo italiano e a soli 20 anni può già vantare in bacheca una medaglia d’oro iridata. L’atleta nativa di Pavullo nel Frignano (Modena) è stata protagonista di un 2017 straordinario in cui ha centrato il successo nello scratch ai Mondiali su pista di Hong Kong e poi ha onorato la maglia iridata anche in Coppa del Mondo, dove si è imposta nella seconda tappa stagionale a Manchester. Il suo talento non si limita però alla pista, infatti ha dimostrato ottime doti da velocista anche su strada, che le hanno permesso di ottenere l’ingaggio in una delle squadre più forti del circuito, la Wiggle High5, con cui la scorsa settimana ha esordito al Santos Women’s Tour. Il 2018 sarà quindi un anno ricco di grandi sfide per Rachele come ci ha raccontato nell’intervista concessa ad OA Sport.

Ciao Rachele, in Australia è iniziata la tua nuova avventura con la Wiggle High5, come stai vivendo questa esperienza?

“Direi che è stato un inizio perfetto, perché nella prima tappa abbiamo centrato una vittoria fantastica con Annette Edmondson, grazie ad un grande lavoro di squadra. C’è tantissima armonia tra noi ragazze e credo che questo potrà sempre fare la differenza”.

Hai lasciato la Cylance dopo due stagioni, cosa ti ha spinto a cambiare squadra?

“Ringrazio la Cylance per avermi dato la possibilità di passare subito nel mondo delle “pro” e di avermi fatto fare tantissima esperienza. Ora sto avendo l’opportunità di correre in un top team per quanto riguarda la strada, ma credo che mi sarà tanto d’aiuto anche per la pista. Sono sicura che crescerò molto in questa squadra e spero di poter arrivare ad essere competitiva anche su strada”.

La scorsa stagione hai ottenuto un secondo posto al Santos Women’s Tour e hai sfiorato la medaglia agli Europei di Herning, quali sono le tue ambizioni per questa nuova stagione?

“Cercherò di essere d’aiuto per il team in questi momenti di preparazione e poi mi piacerebbe fare bene in qualche gara di un giorno”.

Passiamo invece alla pista, dove hai vissuto un 2017 straordinario, con l’oro iridato nello Scratch e la vittoria in Coppa del Mondo a Manchester, ti aspettavi questi risultati alla prima stagione da senior?

“Non proprio, ma so di aver fatto un buon lavoro quindi sono molto soddisfatta. Adesso mi sto impegnando ancora di più nei miei allenamenti perché ogni gara che passa noto un livello sempre più alto”.

Fra poco più di un mese scatteranno i mondiali di Apeldoorn, quale sarà la tua preparazione in vista di questa rassegna iridata?

“Finite queste gare in Australia mi dedicherò al 100% alla pista fino al Mondiale. Dopodiché riposerò qualche giorno per poi riprendere la stagione su strada”.

Credi di poter centrare la doppietta?

“Penso che sarà dura, ma ce la metterò tutta per difendere la maglia”.

Il ct Salvoldi ha detto che questo è il gruppo più forte che abbia mai allenato e che a Parigi 2024 si potrà sognare in grande. Com’è il rapporto con le tue compagne e su quali gare punterai in vista delle olimpiadi?

“Siamo un gran bel gruppo e sono molto felice e fiera di farne parte. La gara che mi piace di più ad oggi è senza dubbio la Madison, ma metà sogno lo lascio per l’omnium. Non nascondo però che mi piacerebbe anche tornare a lottare contro il tempo assieme alle mie compagne”.













