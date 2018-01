Ciclismo, Lappartient sul caso Froome: “Così Sky fa male a tutto il movimento”

Proseguono le schermaglie tra l’Uci ed il Team Sky sul caso di positività di Chris Froome al salbutamolo. Il presidente della Federazione Internazionale David Lappartient, presente in Australia al Tour Down Under, non ha usato mezze misure per affrontare la problematica.

“Noi non possiamo costringere Sky a fermare Froome, con le regole attuali lui ha il diritto di gareggiare. Sta a loro decidere ma, se vincesse alcune gare, potrebbe essere peggio se poi venisse sanzionato. Ecco perchè sarebbe meglio per loro ridurre la pressione non facendolo correre. Froome ha il diritto di difendersi, ma il comportamento della squadra fa male al ciclismo. Gli organizzatori, per l’immagine della loro corsa, potrebbero rifiutare l’iscrizione. Ma la cosa potrebbe finire al Tas“, la sottolineatura del dirigente francese riportata su La Gazzetta dello Sport.













