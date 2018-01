Champions League 2018, quando cominciano gli ottavi di finale? Il calendario e le date. Programma, orari e tv

Dal mese di febbraio avrà inizio la fase ad eliminazione diretta della Champions League 2018. Le migliori 16 squadre del Vecchio Continente si confronteranno per arrivare alla finale di Kiev, programmata il 26 maggio alle ore 20.45, e contendersi la “Coppa dalle grandi orecchie”.

Saranno due le squadre italiane in corsa per la qualificazione ai quarti di finale: Juventus e Roma. Il sorteggio dell’11 dicembre a Nyon (Svizzera) ha riservato ai bianconeri gli inglesi del Tottenham mentre alla roma gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Incontro non semplici ma neanche impossibili per le nostre compagini, desiderose di continuare la propria marcia europea e confrontarsi con il top in Europa. Degni di menzioni i confronti tra Real Madrid-Psg e Chelsea-Barcellona, sfida che desteranno tanto interesse nei tifosi e negli appassionati vedendo in campo tanti campioni.

La copertura mediatica dell’evento sarà come al solito curata dai canali Mediaset Premium ed, in corso d’opera, si conosceranno gli incontri trasmessi in chiaro.

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2018

OTTAVI DI FINALE – MATCH D’ANDATA

Martedì 13 febbraio

ore 20.45 Basilea-Manchester City

ore 20.45 Juventus-Tottenham

Mercoledì 14 febbraio

ore 20.45 Real Madrid-PSG

ore 20.45 Porto-Liverpool

Martedì 20 febbraio

ore 20.45 Bayern Monaco-Besiktas

ore 20.45 Chelsea-Barcellona

Mercoledì 21 febbraio

ore 20.45 Shakhtar Donetsk-Roma

ore 20.45 Siviglia-Manchester United

OTTAVI DI FINALE – MATCH DI RITORNO

Martedì 6 marzo

ore 20.45 Liverpool-Porto

ore 20.45 PSG-Real Madrid

Mercoledì 7 marzo

ore 20.45 Manchester City-Basilea

ore 20.45 Tottenham-Juventus

Martedì 13 marzo

ore 20.45 Manchester United-Siviglia

ore 20.45 Roman-Shakhtar Donetsk

Mercoledì 14 marzo

ore 20.45 Besiktas-Bayern Monaco

ore 20.45 Barcellona-Chelsea













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twtter Champions League