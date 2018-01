Calendario Australian Open 2018: il programma e gli orari d’inizio di ogni giornata. Come vederlo in tv e Diretta Streaming

Gli Australian Open sono ormai alle porte: il primo Slam stagionale scatterà lunedì 15 con gli incontri di primo turno, e si concluderà domenica 28 con la finale maschile. Per due settimane 256 tra tennisti e tenniste si sfideranno in singolare per decretare i vincitori, che incamereranno 2000 punti, balzando in vetta alla Race e compiendo un bel passo in avanti in classifica.

Tutti i turni verranno spalmati su due giorni, alternando parte alta e parte bassa dei tabelloni. Parte così la caccia al trono di Roger Federer tra gli uomini e di Serena Williams tra le donne, con quest’ultima che non sarà ai nastri di partenza. La copertura televisiva dell’evento sarà assicurata da Eurosport con i canali tv Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming attraverso Eurosport Player.





Di seguito il programma completo degli Australian Open 2018 con l’indicazione dell’ora italiana

Lunedì 15 – Primo turno

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Martedì 16 – Primo turno

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Mercoledì 17 – Secondo turno

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Giovedì 18 – Secondo turno

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Venerdì 19 – Terzo turno

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Sabato 20 – Terzo turno

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Domenica 21 – Quarto turno

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Lunedì 22 – Quarto turno

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Martedì 23 – Quarti di finale

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Mercoledì 24 – Quarti di finale

01.00 Sessione mattutina

09.00 Sessione serale

Giovedì 25 – Semifinali

03.30 Sessione mattutina

09.30 Sessione serale

Venerdì 26 – Semifinali

03.30 Sessione mattutina

09.30 Sessione serale

Sabato 27- Finale femminile

09.30 Sessione serale

Domenica 28 – Finale Maschile

09.30 Sessione serale













Foto: Profilo Twitter ATP World Tour