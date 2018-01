Calcio, Serie A 2017-2018: Chievo-Juventus 0-2, Khedira ed Higuain portano la Vecchia Signora in vetta

Allo stadio “Bentegodi” di Verona la Juventus ha superato 2-0 il Chievo nell’anticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e, in attesa di sapere quel che farà il Napoli contro il Bologna, può tornare a Torino, guardando tutti dall’alto nella classifica generale.

Una partita in cui la Vecchia Signora ha fatto valere la sua grande concretezza. Il risultato massimo con il minimo sforzo, firmato dalle marcature di Khedira al 22′ e di Higuain all’88’. Non una partita entusiasmante quella degli uomini di Massimiliano Allegri che hanno saputo sfruttare, comunque, a dovere la doppia superiorità numerica per le espulsioni di Bastien e Cacciatore. Una situazione che ha segnato in maniera negativa la prestazione degli uomini di Maran, disposti in campo per un match tipicamente difensivo.

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 56

Napoli 54

Lazio 46

Inter 43

Roma 41

Sampdoria 34

Atalanta 33

Milan 31

Udinese 29

Torino 29

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo 22

Sassuolo 22

Genoa 21

Cagliari 20

Crotone 18

Spal 16

Hellas Verona 13

Benevento 7













Foto: pagina facebook Juventus