Calcio, Serie A 2017-2018, 20ma giornata: big match tra Fiorentina e Inter, il Napoli ospita il Verona, Juventus in trasferta con il Cagliari

Giro di boa per la Serie A di calcio, che in questo fine settimana vedrà l’inizio del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà domani con due incontri, mentre le restanti partite si giocheranno all’Epifania. Ci sarà poi una pausa di due settimane, dove tutte le squadre potranno recuperare dopo la fitta serie di match dell’ultimo mese. Andiamo quindi ad analizzare quello che ci offrirà la ventesima giornata della Seria A.

Partiamo dall’anticipo di venerdì sera, che vedrà impegnata l’Inter in trasferta con la Fiorentina. All’andata i nerazzurri prevalsero con uno schiacciante 3-0, ma la situazione ora è decisamente diversa. I viola sono infatti cresciuti progressivamente con il passare dei mesi e ora sembrano aver trovato la giusta solidità, oltre che un’ottima continuità di risultati, infatti l’ultima sconfitta in campionato risale al 5 novembre (4-2 con la Roma). Dall’altra parte invece l’Inter è sicuramente in un momento di crisi, visto che non vince da cinque partite. Sarà quindi una gara molto più equilibrata rispetto all’andata e ci aspettiamo grande spettacolo.

Restiamo nella parte alta della classifica per un’altra sfida molto interessante, quella tra Roma e Atalanta. I giallorossi sono anche loro in calo, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, e avranno quindi bisogno a tutti i costi dei tre punti per sperare nel terzo posto. I bergamaschi saranno però un avversario molto ostico, visto che la squadra di Gasperini è appena riuscita ad eliminare il Napoli in Coppa Italia e cercherà di ripetere l’impresa anche in campionato con la Roma.

Passiamo proprio al Napoli, che dopo essersi laureata campione d’inverno, vuole mantenere a distanza le avversarie. I partenopei avranno sulla carta una sfida agevole, infatti ospiteranno al San Paolo il Verona, penultima in classifica. Sarà l’occasione perfetta per la squadra di Sarri per riscattare l’eliminazione in Coppa e tornare subito al successo.

La Juventus parte favorita contro il Cagliari, anche se si gioca in Sardegna. I bianconeri hanno un rullino di marcia davvero impressionante con cinque vittorie consecutive e l’ultimo passo falso risale al 19 novembre (3-2 con la Sampdoria). Juventus che vorrà quindi continuare questa striscia per poi sperare in uno stop del Napoli.

Trasferta anche per la Lazio, che dovrà battere la SPAL per non perdere il treno Champions. Per quanto riguarda la zona Europa League, il Milan affronterà in casa il Crotone, mentre Sampdoria e Udinese saranno impegnate in trasferta con Benevento e Chievo. Interessante anche il lunch match di sabato tra Torino e Bologna, con l’esordio in panchina per il neo allenatore granata Walter Mazzarri, che cercherà di regalare subito un successo ai tifosi. In programma anche la sfida salvezza Genoa-Sassuolo.













Foto: Gianfranco Carozza