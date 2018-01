Calcio femminile, 11a giornata Serie A 2017-2018: la Juventus fa visita al Tavagnacco, derby del ‘Garda’ Brescia-Verona

Torna il massimo campionato di calcio femminile con l’undicesima giornata. Andiamo a scoprire cosa prevede il turno e quali potranno essere i confronti più interessanti.

Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta a punteggio pieno con 30 punti (10 vittorie in altrettante partite) che affronterà l’insidiosa trasferta friulana contro il Tavagnacco. Un test probante per la Vecchia Signora, al cospetto di una compagine molto ben organizzata, in terza posizione (a -8 dalla Juve) in classifica, desiderosa di centrare i tre punti sfruttando al meglio la vetrina della Dacia Arena di Udine. Un match che godrà anche della trasmissione via streaming sulla pagina facebook.com/LegaDilettanti oltre ad essere visibile sul sito ufficiale calciofemminile.lnd.it. Vorrà approfittare di un eventuale passo falso il Brescia, in seconda posizione a -3 dalle bianconere, protagonista questa settimana nel derby del “Garda” contro il Verona. Tra le mura amiche le leonesse vanno a caccia della vittoria forti di una Cristian Girelli in gran spolvero con la maglia della Nazionale, in amichevole, contro la Francia. Sulla sponda scaligera, Renato Longega avrà a disposizione il difensore svedese Anna Julia Molin che ha finalmente ricevuto il transfer internazionale, ma dovrà probabilmente rinunciare al centrale difensivo Decker in fase di recupero dopo l’infortunio subito nel match contro il Sassuolo. Le veronesi hanno bisogno assoluto di punti, orbitando in nona posizione nella graduatoria generale.

Guardando al resto della giornata, vi sarà questa sera l’anticipo (questa sera alle ore 20.30) tra il Chievo e l’Atalanta Mozzanica allo stadio Olivieri di Verona. Le padrone di casa vogliono riscattarsi dopo il pesante ko contro la Juventus (6-0) ed il confronto con le bergamasche si presenta equilibrato. Un match importante in chiave classifica, essendo le due compagini in lizza per il quinto posto, attualmente occupato dalle orobiche. Mi aspetto una partita aperta, contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e risultati importanti, perciò dobbiamo stare molto attente. In settimana ci siamo allenate bene e ho potuto recuperare tutte le ragazze che avevano avuto problemi fisici nell’ultimo periodo. Sappiamo quanto sia importante questa gara, vogliamo giocare una buona partita e fare il possibile per non tornare a casa a mani vuote”, le dichiarazioni del tecnico del Mozzanica Garavaglia. Incontro trasmesso su Rai Sport che motiverà le 22 ragazze a dare qualcosa di più. Incontro tutto toscano, invece, per la Fiorentina contro l’Empoli. Il brillante successo delle viola sul campo della Res Roma ha dato fiducia alla squadra allenata dalla coppia Sauro Fattori/Antonio Cincotta. Le gigliate sembrano aver recuperato dalle problematiche fisiche avute nell’ultimo periodo e la voglia di risalire la classifica (attualmente in quarta posizione a -14 dalla Juve) è decisamente tanta. Sulla carta, i favori del pronostico sono tutti per Bonetti e compagne che, tornando a giocare al Bozzi, avranno una spinta ulteriore dal proprio pubblico.

A completare il turno i confronti in chiave salvezza tra Sassuolo-Bari e Ravenna Woman-Res Roma con le pugliesi, reduci dal sorprendente successo contro il Tavagnacco, motivate a centrare il bersaglio grosso sul campo delle neroverdi mentre la Res, ko come detto contro la Fiorentina, va sul rettangolo di gioco romagnolo con l’obiettivo di un risultato positivo.

SERIE A – GIORNATA 11 – 27-01-2018

DATA PARTITA 27/01/2018 BRESCIA – VERONA 26/01/2018 CHIEVO VERONA – ATALANTA 27/01/2018 FIORENTINA – EMPOLI 27/01/2018 RAVENNA WOMAN – RES ROMA 27/01/2018 SASSUOLO – PINK BARI 27/01/2018 TAVAGNACCO – JUVENTUS

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 30 10 10 0 0 33 2 +31 2. 27 10 9 0 1 30 11 +19 3. 22 10 7 1 2 24 9 +15 4. 16 10 4 4 2 18 11 +7 5. 14 10 4 2 4 14 15 -1 6. 13 10 4 1 5 8 17 -9 7. 13 10 4 1 5 9 19 -10 8. 9 10 3 0 7 12 17 -5 9. 9 10 2 3 5 11 18 -7 10. 7 10 1 4 5 10 20 -10 11. 7 10 2 1 7 6 23 -17 12. 4 10 1 1 8 7 20 -13













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Juventus