Calcio, Coppa Italia 2018: Milan-Lazio 0-0, termina a reti a bianche a San Siro. Si decide tutto al ritorno

Termina a reti bianche la semifinale d’andata della Coppa Italia 2017-2018 tra Milan e Lazio. Non riescono ad incidere gli attacchi rossoneri e biancocelesti a San Siro e si deciderà tutto nel match di ritorno dello Stadio Olimpico di Roma, programmato il 28 febbraio. Lazio migliore nel primo tempo con Immobile molto pericoloso, mentre nella ripresa i rossoneri in evidenza con Çalhanoğlu vicinissimo alla marcatura.

PRIMO TEMPO – Gattuso parte con il 4-3-3 con Borini nell’insolita posizione di terzino sinistro ed il tridente Suso, Kalinic e Bonaventura, mentre Inzaghi schiera un 3-5-2 con Immobile che torna dal 1′ ed una difesa inedita guidata da Luiz Felipe. Una prima frazione di gioco da sbadigli e ritmi lenti in cui sono i biancocelesti a fare di più costruendosi le uniche occasioni degne di nota: al 19′, grazie ad una splendida giocata di Felipe Anderson, Immobile viene lanciato in verticale, salta secco Romagnoli, e da distanza ravvicinata di sinistro non trova la porta; al 34′ è Lucas Leiva che di testa, imbeccato ad un Lukaku brillante sulla fascia sinistra, viene anticipato di un soffio da Borini. Partita di grande sacrificio dei rossoneri, mai pericolosi però in fase offensiva.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa si gioca molto più a viso aperto e la partita si fa equilibrata. Gli ingressi di Çalhanoğlu e Cutrone, tra le fila milaniste, e di Luis Alberto tra quelle degli ospiti, rendono le manovre offensive più ficcanti. La Lazio sfiora il gol del vantaggio quando da un traversone di Lukaku dalla sinistra lo stacco di testa perentorio di Immobile viene neutralizzato da Donnarumma al 62′. Risponde poi il Milan con Cutrone al 75′ che sempre di testa va vicinissimo alla realizzazione ma Strakosha dice di no e sulla respinta, da posizione favorevole, Çalhanoğlu manda alle stelle. Termina così sullo 0-0 e le due compagini si ritroveranno per fine febbraio all’Olimpico per contendersi la qualificazione alla finale.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza