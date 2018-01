Calcio, Coppa Golfo 2018: l’Oman vince ma crolla una tribuna! Tragedia sfiorata: 11 feriti

L’Oman ha vinto la Coppa delle Nazioni del Golfo 2018. La finale della competizione contro gli Emirati Arabi Uniti di Alberto Zaccheroni si è conclusa per 5-4 dopo i calci di rigore. Il risultato sportivo, però, passa in secondo piano perché allo stadio Sheikh Jaber al-Ahmad Stadium di Kuwait City si è sfiorata la tragedia. Una tribuna ha ceduto ed è crollata, coinvolgendo 11 tifosi. Attimi di spavento e terrore tra i presenti ma gli organizzatori hanno subito fatto sapere che le persone rimaste implicate nell’incidente sono già state ricoverate riportando ferite non gravi.













