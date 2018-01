Calcio, classifica dei 100 calciatori con il più alto valore di mercato: Neymar in vetta, Insigne il miglior italiano

Il CIES Football Observatory ha stilato una graduatoria un po’ particolare: la classifica dei 100 calciatori con il più alto valore di mercato. In base a 9 parametri, tra cui età, prestazioni, esperienza internazionale e contratto, il brasiliano del Paris Saint-Germain Neymar è risultato il più “costoso”, con un valore di 213 mln. Completano il podio l’asso del Barcellona Leo Messi (202.2 mln) e Harry Kane (194.7) del Tottenham. Nella top10 da sottolineare la presenza dell’argentino della Juventus Paulo Dybala al quinto posto (174.6 mln) alle spalle del francese Kylian Mbappé (192,6 mln). Il primo italiano in classifica è Lorenzo Insigne (24° – 102 mln). Solo 49° CR7 (80.4 mln).

Alle spalle del n.10 bianconero troviamo Dele Alli (Tottenham), De Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Manchester United), Antoine Griezmann (Atletico Madrid) e Paul Pogba (Mancester United). Per quanto riguarda invece gli altri italiani, detto di Insigne, ci sono Immobile, 46° (Lazio, 85,2 milioni), Belotti, 61° (Torino, 70,4 milioni), Chiesa, 71° (Fiorentina, 65,1 milioni), Verratti, 78° (Psg, 62,8 milioni), Donnarumma (Milan, 51 milioni) e Pellegrini (Roma, 50,6 milioni).

Highest estimated values for big-5 league players according to the exclusive @CIES_Football algorithm, top 100 list available at https://t.co/ExgntHLiCQ #Transfers pic.twitter.com/O8tAI2UJ6r

— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 8, 2018