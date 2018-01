Calcio, chi sarà il CT dell’Italia? Tesoretto da 10 milioni di euro: sfida tra Ancelotti, Conte e Mancini. In attesa del Presidente…

Il rebus sul prossimo CT della Nazionale Italiana di calcio si risolverà probabilmente soltanto in estate. Ora siamo nel pieno della campagna elettorale che a fine gennaio condurrà alla nomina del Presidente della FIGC dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio: spetterà a lui scegliere chi guiderà la nostra Nazionale dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Sono tanti i nomi che si rincorrono ma difficilmente avremo un’ufficializzazione prima di giugno visto che i migliori coach sono praticamente tutti sotto contratto con i rispettivi club.

La buona notizia però riguarda la tesoreria della nostra Federazione: il bilancio previsionale del 2018, redatto dal d.g. Michele Uva, prevede infatti un accantonamento di quasi 5 milioni di euro per il nuovo allenatore degli azzurri. Dunque, conti alla mano come riporta il Corriere della Sera, questo significa che la Figc starebbe pensando di investire 10 milioni di euro per il prossimo CT. Un tesoretto importante che permetterebbe davvero di affidare la panchina a uno dei migliori uomini in circolazione. Si parla di Carlo Ancelotti (anche se qualche mese fa era arrivata una prima rinuncia, attualmente è disoccupato dopo l’esonero dal Bayern Monaco), Antonio Conte (in forza al Chelsea, già sulla panchina azzurra fino agli Europei 2016 conclusi ai quarti di finale) e Roberto Mancini (sta guidando lo Zenit).

Tre nomi che circolano, tutti appetibili e potenzialmente interessati al ruolo, soprattutto di fronte a certe cifre e se avranno la possibilità di lavorare seguendo un programma preciso di rilancio. Le trattative potranno però partire soltanto dopo il 29 gennaio quando verrà eletto il Presidente: la corsa dovrebbe essere tra Damiano Tommasi (che gradisce soprattutto Ancelotti), Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia (che preferisce Conte). Intanto il nome del traghettatore è già delineato e andrà soltanto ufficializzato: promozione per Gigi Di Biagio, attuale CT della Under 21, a cui spetterà il compito di guidare l’Italia durante l’amichevole primaverile contro l’Inghilterra e forse anche contro Francia e Olanda prima dei Mondiali (test da confermare).