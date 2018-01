Calcio, Carlo Tavecchio rivela: “Il nome del prossimo ct? Non prima di giugno”. Luigi Di Biagio traghettatore?

“Il nuovo ct? Dal giorno dopo Italia-Svezia ho avuto contatti positivi con tanti in mezza Europa, ma prendere una decisione prima di giugno credo sia difficile: tutti i big sono sotto contratto“. Queste le parole di Carlo Tavecchio, in qualità di commissario straordinario della Lega Serie A, a margine della presentazione dell’Album Panini 2017/2018. L’ex n.1 del calcio italiano, dunque, ha sottolineato l’impossibilità di mettere sotto contratto qualunque tecnico di un certo livello, visti gli accordi presi coi club. E’ sempre più probabile, a questo punto, la scelta di un “traghettatore” visto che la Nazionale italiana non prenderà parte ai Mondiali ed affronterà match amichevoli per dare il via alla rifondazione. Potrebbe essere Luigi Di Biagio, attuale tecnico dell’Under21, ad avere questo “incarico”?

Relativamente alle elezioni del nuovo presidente della Figc, Tavecchio ha aggiunto: “Finora non ho detto una parola, se ci sarà il momento dirò anche io qualcosa. Per ora non spendo nessun endorsement. Spero che la competizione sia serena e vinca il migliore. Se è vero che la Federazione è composta da componenti, ognuna non può esimersi dall’individuare un soggetto”













