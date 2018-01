Calcio: Carlo Tavecchio presidente della Lega A? E’ lui il candidato più probabile

E’ proprio il caso di dirlo: grandi manovre all’interno della Lega Serie A in vista dell’assemblea di venerdì mattina, l’ennesima convocata per il rinnovo dell’asset dirigenziale dopo nove mesi di commissariamento affidato a Carlo Tavecchio.

Ebbene potrebbe essere proprio Tavecchio, commissario in carica fino a lunedì prossimo e presidente federale dimissionario, a occupare lo “scranno più alto” alla guida dell’associazione dei venti club. Secondo quanto riportato dall’Ansa, si starebbe formando un asse trasversale, e la sua candidatura sarebbe sostenuta dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, aspetto non certo sorprendente visti i rapporti esistenti tra i due in tempi non sospetti, in una sorta di contropartita per la nomina come amministratore delegato della Lega di Javier Tebas, attuale presidente della Liga spagnola, sponsorizzato dal n.1 del Torino, Urbano Cairo.

Ancora non risultano però accordi, ma la soluzione dell’ex n.1 in Figc potrebbe creare diversi malumori vista la storia del personaggio in questione.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fonte libera Figc