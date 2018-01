Calcio a 5, Europei 2018: Francia primo ostacolo sul cammino della Spagna verso l’ottavo trofeo, insidia rumena per il Portogallo

C’è la Francia sul cammino della Spagna verso la conquista dell’ottavo titolo continentale. L’esordio delle Furie Rosse negli Europei 2018 di Lubiana sarà tutt’altro che agevole, ma il divario tecnico tra la compagine iberica e le avversarie del gruppo D appare davvero incolmabile. Spagna e Francia si sfideranno domani, mercoledì 31 gennaio alle ore 20.45, all’Arena Stozice in un match ricco di contenuti tecnici e simbolici che chiuderà la prima serie di gare della fase a gironi. La rivalità storica tra le due Nazionali potrebbe infatti diventare di moda anche nel futsal, ma la forza d’urto dei ragazzi allenati da José Venancio appare davvero incontenibile per l’armata francese, la cui solidità è comunque emersa nel recente test amichevole contro l’Italia, concluso a reti bianche.

L’asse portante dell’Inter Movistar, detentore dell’UEFA Futsal Cup, e del Barcellona sarà la base di un gruppo formidabile, in cui spiccano le individualità di Ortiz, Bebe, Pola e Sergio Lozano. Ma sul fronte opposto non è da sottovalutare il talento di Mohammed e N’Gala, due giovani cursori che potrebbero davvero far male alla retroguardia iberica. Ad attendere l’esito della sfida sarà l’Azerbaijan, che entrerà in scena due giorni dopo con la consapevolezza del risultato delle avversarie, contendendo con ogni probabilità il secondo posto alla Francia.

Il tardo pomeriggio a Lubiana sarà invece contraddistinto dal match tra Portogallo e Romania, che alle ore 18.00 entreranno in campo all’Arena Stozice nella prima gara del gruppo C. I lusitani ambiscono al podio, forti del talento di Ricardinho, un totem del futsal portoghese, e di Bruno Coelho, due pezzi da novanta di un gruppo che punta molto sui fuoriclasse di Sporting CP e Benfica. Ma i veterani Ignat e Stoica proveranno a guastare l’esordio del Portogallo agli Europei e a regalare una gioia alla Romania, che dovrà vedersela anche con l’Ucraina per passare il turno e scrivere una pagina di storia del proprio movimento calcistico.













