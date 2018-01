Calcio a 5, 18^ giornata Serie A 2017-2018: la Luparense rischia a Pesaro, l’Acqua&Sapone prova il controsorpasso. Came Dosson e Napoli in agguato

C’è una nuova capolista nel campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5, ma la 18^ giornata presenta insidie importanti per la prima della classe. La Luparense, detentrice del titolo, ha intenzione di preservare il primato nel turno che precede la sosta per gli Europei 2018 di Lubiana, ma dovrà fronteggiare un avversario tutt’altro che arrendevole, l’Italservice Pesaro, che soltanto pochi giorni fa, battendo l’Acqua&Sapone Unigross, ha regalato di fatto il primo posto ai Lupi. Pesaro dà, Pesaro toglie? Non è da escludere, ma la capolista ha ritrovato ormai la vena dei tempi migliori e proverà a piazzare un blitz che assumerebbe una valenza fondamentale per le sorti della stagione regolare.

L’Acqua&Sapone, intanto, cercherà di approfittare di un eventuale passo falso della Luparense, affrontando in casa il Feldi Eboli, una delle squadre più in forma del torneo, che sembra proiettata verso un clamoroso inseguimento alla zona playoff. La Came Dosson, nel frattempo, non starà a guardare e cercherà di rimettersi in moto dopo il passo falso a Napoli, sfidando tra le mura amiche il Block Stem Cisternino in un confronto sulla carta abbordabile ma altrettanto insidioso.

E proprio la Lollo Caffè Napoli ha tutta l’intenzione di dar seguito al momento positivo affrontando una Lazio in evidente crisi dopo l’addio del suo giovane leader Giuliano Fortini. I partenopei puntano a risalire nuovamente la classifica, ma dovranno anche guardarsi le spalle dal Kaos Reggio Emilia, atteso ad un confronto delicato con il Real Rieti. Alle loro spalle scalpita anche il Pescara, che proverà a consolidare il suo piazzamento in zona playoff contro l’IC Futsal, smanioso di abbandonare la zona retrocessione. L’Axed Latina, infine, proverà a porre fine al momento difficile sfidando Milano, che ha bisogno di punti per lasciarsi alle spalle l’ultimo posto in classifica.













Foto: Facebook Came C5