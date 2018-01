Calcio a 5, 16^ giornata Serie A 2017-2018: Acqua&Sapone, Came Dosson e Luparense volano via! Kaos sorpassa Napoli

Nessuna sorpresa in testa alla classifica nella 16^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, la prima del nuovo anno. L’Acqua&Sapone Unigross supera agevolmente il Block Stem Cisternino, prevalendo 6-2 grazie alla doppietta di uno scatenato Calderolli, e si conferma al comando della graduatoria con 36 punti, uno in più rispetto alla Came Dosson, capace di piazzare il colpaccio della giornata battendo 7-4 il Pescara con due gol a testa per Grippi e Schiochet, grandi protagonisti nel trionfo dei veneti, secondi con 35 punti.

La Luparense si gode la vetta soltanto per una notte in seguito alla vittoria 3-7 nell’anticipo sul campo dell’Axed Latina, annichilito in rimonta dalle doppiette di Jesulito e Mello, ma resta terzo con 34 punti, staccando in maniera netta la Lollo Caffè Napoli, piombata al quinto posto con il pareggio 1-1 contro il Feldi Eboli, deciso dai gol di Fornari e De Matos. L’andamento lento dei partenopei favorisce il Kaos Reggio Emilia, implacabile in casa anche contro l’Italservice Pesaro, battuto 5-3 grazie ad un filotto di tre reti emiliane in avvio di ripresa e alla doppietta di Titon, che regala il 4° posto al Kaos.

Uno scatenato Corsini, autore di due reti, consente infine alla Real Rieti di espugnare con autorità (0-5) il campo dell’IC Futsal e di consolidarsi in settima posizione con 4 punti di vantaggio sull’Axed Latina, nono in classifica. Si giocherà stasera alle 18.00, invece, la sfida salvezza tra Lazio e Milano, decisiva per l’ultimo posto e per stabilire le gerarchie nei piani bassi della graduatoria.

Ecco il riepilogo dei risultati della 16^ giornata di Serie A:

Acqua&Sapone Unigross-Block Stem Cisternino 6-2

Axed Latina-Luparense 3-7

Came Dosson-Pescara 7-4

Feldi Eboli-Lollo Caffè Napoli 1-1

IC Futsal-Real Rieti 0-5

Kaos Reggio Emilia-Italservice Pesaro 5-3

Lazio-Milano (domenica 7 gennaio, ore 18.00)

CLASSIFICA

1 Acqua&Sapone Unigross 36 punti

2 Came Dosson 35

3 Luparense 34

4 Kaos Reggio Emilia 31

5 Lollo Caffè Napoli 30

6 Pescara 24

7 Real Rieti 22

8 Italservice Pesaro 22

9 Axed Latina 18

10 Feldi Eboli 17

11 Block Stem Cisternino 17

12 IC Futsal 12

13 Lazio 10*

14 Milano 7*

*una partita in meno













Foto: Facebook Luparense