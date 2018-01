Bob femminile, Coppa del Mondo Altenberg 2018: Kaillie Humphries vince su Greubel Poser e prova la fuga in classifica

Torna la Coppa del Mondo di bob femminile dopo la sosta natalizia e lo fa con la vittoria di Kaillie Humphries sulla pista di Altenberg. Con questo successo la canadese allunga in classifica generale su Elana Meyers Taylor che si ferma in undicesima posizione, dopo una prima manche davvero deludente. Seconda posizione per la statunitense Jamie Greubel Poser staccata di 69 centesimi, mentre completa il podio la tedesca Anna Koehler a 90 centesimi.

Quarta posizione per l’austriaca Christina Hengster a 98 centesimi, quindi la seconda tedesca Mariama Jamanka a 1,04 e la belga Elfje Willemsen a 1.21. Settima la svizzera Sabina Hafner a 1.61, quindi le russe Nadezhda Sergeeva e Aleksandra Rodionova, mentre in decima posizione troviamo la canadese Alysia Rissling.

In classifica generale Humphries allunga sulle rivali dirette, staccando le americane di quasi 100 punti. Fuori a sorpresa nella prima manche le tedesche Schneider/Bertels che, dopo il sesto tempo di spinta, hanno commesso un grave errore e non hanno completato la discesa, perdendo punti pesanti in classifica generale.

La prima manche aveva visto il dominio di Humphries/George con il tempo eccezionale di 56.22 (5.62 di spinta) e un vantaggio di 44 centesimi su Greubel Poser/Evans, mentre il terzo posto era di Koehler/Drazek con un solo centesimo di vantaggio su Jamanka/Strack (53 a 54). Quinta posizione per Hengster/Onasanya a 62 centesimi, sesta per Willemnsen/Aerts a 69, settima per McNeill/Moore a 79, ottava per Rissling/Moyse a 83, nona per Hafner/Rebsamen a 88 e decima per De Bruin/Appiah a 99. Male Meyers Taylor/Jones appena dodicesime a 1.12 dalla vetta.

